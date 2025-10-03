Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    UP Voter List: यूपी के इस जिले में मतदाता सूची से 98000+ लोगों के कट गए नाम, आपके घर भी आ सकते हैं अधिकारी

    By vinay kumar Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Fri, 03 Oct 2025 05:39 PM (IST)

    एटा जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए मतदाता सूची का पुनरीक्षण चल रहा है। 2 अक्टूबर तक 98073 मतदाताओं के नाम हटाए गए जिनमें मृतक और पलायन करने वाले शामिल हैं। वहीं 1.8 लाख से अधिक नए नाम जोड़े गए हैं। बीएलओ 6 अक्टूबर तक आवेदनों का सत्यापन कर रहे हैं। ऑनलाइन आवेदन की सुविधा भी दी गई थी। सदर तहसील में सबसे अधिक नाम हटाए गए हैं।

    prefferd source google
    Hero Image
    जिले में में 98 हजार से अधिक मतदाताओं के नाम कटे

    जागरण संवाददाता, एटा। जनपद में त्रिस्तरीय सामान्य निर्वाचन को लेकर मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य चलाया जा रहा है। जिसके दौरान दो अक्टूबर दोपहर तक बीएलओ के माध्यम से किए गए सर्वेक्षण के दौरान जिले में 98073 मतदाताओं को सूची से डिलीट किया गया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जिनमें मृतक, शादी और दूसरी जगह पलायन करने वाले शामिल हैं। इसी अभियान में डेढ़ लाख से अधिक मतदाताअों का नाम सूची में जोड़ा गया है। लोगों द्वारा किए गए आवेदनों का इन दिनों बीएलओ डोर टू डोर पहुंच छह अक्टूबर तक सत्यापन कर रहे हैं।

    त्रिस्तरीय चुनाव से पहले मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य तेजी से जिले में किया जा रहा है। जिसमें लोगों को सूची में नाम जोड़ने, काटने और संशोधन के लिए बीएलओ को प्रत्येक तहसील क्षेत्र में जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अलावा इस बार लोगों को आनलाइन आवेदन करने का मौका भी दिया गया था।

    मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम अभियान के दौरान दो अक्टूबर दोपहर तक जिले की तीनों तहसीलों में 98073 मतदाताआें का सूची से नाम हटाया गया है। जिसमें ऐसे लोग शामिल हैं जो मृतक हैं या फिर शादी होकर दूसरी जगह चले गए हैं।

    इसी अभियान में मतदाता सूची में तीनाें तहसील क्षेत्र में 180942 लोगों के नाम जोड़े भी गए। जबकि 28439 लोगों का मतदाता सूची में संशोधन भी किया गया। वहीं अगर तहसील के हिसाब से बात की जाए तो तहसील सदर क्षेत्र में सबसे अधिक वोट सूची से हटाए गए हैं।

    वहीं एडीएम प्रशासन सत्यप्रकाश ने बताया कि बीएलओ के माध्यम से छह अक्टूबर तक सत्यापन का अभियान चलाया जा रहा है। इसके बाद फाइनल डिलीट, संशोधन एवं नाम जोड़ने का आंकलन हो सकेगा।

    तहसील कटे नाम जुड़े संशोधन
    सदर 48415 88590 13073
    अलीगंज 31206 55828 9510
    जलेसर 18452 36524 5856