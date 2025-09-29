Language
    स्कूली वाहन फंसे लेट हो गए बच्चे... एटा में धान बेचने आए किसानों के ट्रैक्टर से लगा अलीगंज मार्ग पर भयंकर जाम

    By vinay kumar Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Mon, 29 Sep 2025 03:39 PM (IST)

    एटा में किसान अपनी धान की फसल बेचने के लिए मंडी पहुंचे अलीगंज मार्ग पर लंबा जाम लग गया। सुबह तीन घंटे तक जाम में स्कूली वाहन भी फंसे रहे। किसान आलू की फसल की तैयारी के लिए धान बेच रहे हैं। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर यातायात को सुचारू कराया। चालकों की जल्दबाजी के कारण जाम लगा था। स्थानीय लोगों ने यातायात व्यवस्था में सुधार की मांग की है।

    अलीगंज रोड पर लगे जाम में फसे वाहन। जागरण

    जागरण संवाददाता, एटा। इन दिनों किसानों की धान की फसल तैयार हो चुकी है। जिसकी बिक्री करने के लिए सोमवार को किसान ट्रैक्टर ट्रॉली, मैक्स आदि वाहनाें में लेकर मंडी पहुंचे। इसे लेकर जीटी रोड के साथ ही अलीगंज मार्ग पर भी वाहनों की अधिकता हो गई और अलीगंज मार्ग पर तीन घंटे तक जाम के हालात बने रहे।

    जिसमें सुबह के वक्त स्कूली वाहन फसकर लेटलतीफ होकर विद्यालय पहुंच सके। जाम की सूचना पर पहुंची यातायात और कोतवाली नगर पुलिस ने मशक्कत करते हुए वाहनों का आवागमन सुचारू कराया। इसके बाद लोगों को राहत मिल सकी।

    धान की फसल की बिक्री में जुटे हैं किसान

    आलू आदि की फसल तैयार करने के लिए किसान धान की फसल बिक्री करने में जुटे हुए हैं। जिससे मिलने वाली धनराशि से आगे की फसल खेत में तैयार हो सके। उसी को लेकर इनदिनों मंडी समिति में किसानों की भीड़ जुट रही है। साेमवार सुबह पांच बजे से ही अनाज से भरे वाहन पहुंचना शुरू हो गए। जिनकी सात बजे तक काफी संख्या पहुंच गई।

    चालकों की जल्दबाजी के चलते अलीगंज रोड पर जाम लग गया। इसमें आमलोगों के साथ ही स्कूली वाहन भी फस गए। जिसके कारण बच्चों को लेकर स्कूली वाहन विद्यालयों में देरी से पहुंच सके। इसके साथ ही विकास भवन पर पहुंचने वाले अधिकारियों के वाहन भी उसी जाम में फस गए। जिसे लेकर उनके साथ मौजूद पुलिस कर्मियों ने मशक्कत करते हुए अधिकारियों को विकास भवन तक पहुंचाया।

    जाम की सूचना मिलने पर दौड़े पुलिसवाले

    अलीगंज मार्ग पर जाम लगने की सूचना मिलते ही यातायात पुलिस और कोतवाली नगर पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने आड़े तिरछे खड़े वाहनों को सही कराया। इसके बाद तीन घंटे बाद मार्ग पर यातायात सुचारू हो सका। इसके बाद लोग लेटलतीफ होकर अपने गतंव्य तक पहुंच सके। वहीं यातायात प्रभारी अनिल कुमार ने बताया कि चालकाें की जल्दबाजी के चलते मार्ग पर जाम के हालात बन गए थे। जिसे हटवाते हुए यातायात सुचारू कराया गया।

    एक कतार में चले वाहन तो शायद 

    इनदिनों मंडी पर अनाज लेकर पहुंचने वाले वाहनों की अधिकता हो रही है। आगे निकलने को लेकर चालक मार्ग पर तीन और चार लाइन लगा देते हैं। जिससे सामने से आने वाला वाहन गुजर नहीं पाता और जाम के हालात बन जाते हैं। ऐसे में पुलिस कर्मियों को अनाज वाले वाहनों को एक कतार में चलाने के लिए कदम उठाने चाहिए। जिससे राहगीरों को जाम के झाम से जूझना न पड़े।

    अनाज वाले वाहनों सुबह पांच बजे से आने शुरू हो जाते हैं। उसी समय सब्जी मंडी में भी वाहन और लोगों की भीड़ होती है। ऐसे में भी जाम लग जाता है। -पवन कुमार, कुसाड़ी

    जाम लगने के कारण आने जाने में काफी दिक्कत होती है। सुबह और दोपहर के वक्त लगने वाले जाम से स्कूली बच्चे भी परेशान हो रहे है। -मदन वर्मा, व्यापारी