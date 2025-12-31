Language
    एटा में छुट्टी के बावजूद खुले स्कूल, नोटिस जारी कर प्रबंधक प्रिंसिपल से किया जवाब तलब

    By Yogesh Kumar Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Wed, 31 Dec 2025 10:12 PM (IST)

    जागरण संवाददाता, एटा। कड़ाके की ठंड और शीतलहर को देखते हुए शासन द्वारा एक जनवरी तक विद्यालयों में अवकाश घोषित किए जाने के बावजूद जिले में कुछ स्कूलों द्वारा नियमों की अनदेखी कर संचालन किया जा रहा है। शिकायत मिलने पर माध्यमिक शिक्षा विभाग ने सख्ती दिखाई है। शीतलपुर विकासखंड क्षेत्र के रारपट्टी स्थित श्रीराम आदर्श उच्चतर माध्यमिक विद्यालय को नोटिस जारी कर प्रबंधक और प्रधानाचार्य से स्पष्टीकरण मांगा गया है।

    गौरतलब है कि शासन ने 28 दिसंबर को आदेश जारी कर कक्षा एक से 12 तक के सभी विद्यालयों में 29 दिसंबर से एक जनवरी तक अवकाश घोषित किया था। इसके बावजूद शीतलपुर विकासखंड क्षेत्र में स्थित श्रीराम आदर्श उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रारपट्टी में विद्यार्थियों को बुलाकर स्कूल संचालित किए जाने की शिकायत सामने आई।

    उच्चाधिकारियों तक पहुंचा मामला

    यह मामला इंटरनेट मीडिया के माध्यम से विभाग के उच्चाधिकारियों तक पहुंचा, जिसके बाद क्षेत्रीय नोडल प्रधानाचार्य के माध्यम से प्राथमिक जांच कराई गई। जांच में प्रथम दृष्टया अवकाश के बावजूद विद्यालय संचालन की पुष्टि हुई।

    शासन के निर्देशों के उल्लंघन और विद्यार्थियों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ को गंभीरता से लेते हुए जिला विद्यालय निरीक्षक डा. इंद्रजीत ने संबंधित विद्यालय के प्रबंधक और प्रधानाचार्य को नोटिस जारी कर तत्काल स्पष्टीकरण मांगा है। साथ ही स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि भविष्य में इस तरह का उल्लंघन पाया गया तो अभियोग पंजीकृत कराने के साथ-साथ विभागीय कार्रवाई भी की जाएगी।

    डीआईओएस ने जनपद के सभी विद्यालयों को चेताया है कि अवकाश संबंधी आदेशों का सख्ती से पालन किया जाए। यदि निर्देशों के बावजूद किसी विद्यालय में संचालन पाया गया और किसी छात्र के साथ कोई अप्रिय घटना होती है, तो इसके लिए प्रधानाचार्य को पूर्ण रूप से जिम्मेदार माना जाएगा।