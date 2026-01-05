एटा में सड़क हादसों में किसान और किशोर की मौत, बाइकों की टक्कर निगल गई दो जिंदगियां

जागरण संवाददाता, एटा। थाना बागवाला और मारहरा क्षेत्रों में सड़क हादसों में एक किसान और किशोर की मौत हो गई। किसान को एक बाइक ने टक्कर मारी, जबकि किशोर की मौत उसकी बाइक दूसरे की बाइक से टकराने के कारण हुई है। हादसे में किशोर का दोस्त घायल हुआ है। उसका उपचार चल रहा है।



थाना जैथरा क्षेत्र के गांव नगला बीच निवासी 16 वर्षीय अनुराग उर्फ बोबी बुढर्रा निवासी अपने दोस्त हिमांशू के साथ बाइक से सोमवार को एटा आया था, जहां से शाम पांच बजे वापस लौट रहा था, तभी सामने से आ रही बाइक से उसकी बाइक की टक्कर हो गई, जिससे अनुराग की मौके पर मौत हो गई। जबकि उसका साथी हिमांशू घायल हुआ है, जिसका उपचार चल रहा है। स्वजन का कहना है कि दो बच्चे घर पर बिना बताए बाइक से निकल आए थे और हेलमेट भी नहीं लगाए थे।