एटा में सड़क हादसों में किसान और किशोर की मौत, बाइकों की टक्कर निगल गई दो जिंदगियां
एटा के बागवाला और मारहरा थाना क्षेत्रों में हुए दो अलग-अलग सड़क हादसों में एक किसान और एक किशोर की मौत हो गई। किसान लेखराज को खेत जाते समय एक अज्ञात ब ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, एटा। थाना बागवाला और मारहरा क्षेत्रों में सड़क हादसों में एक किसान और किशोर की मौत हो गई। किसान को एक बाइक ने टक्कर मारी, जबकि किशोर की मौत उसकी बाइक दूसरे की बाइक से टकराने के कारण हुई है। हादसे में किशोर का दोस्त घायल हुआ है। उसका उपचार चल रहा है।
थाना जैथरा क्षेत्र के गांव नगला बीच निवासी 16 वर्षीय अनुराग उर्फ बोबी बुढर्रा निवासी अपने दोस्त हिमांशू के साथ बाइक से सोमवार को एटा आया था, जहां से शाम पांच बजे वापस लौट रहा था, तभी सामने से आ रही बाइक से उसकी बाइक की टक्कर हो गई, जिससे अनुराग की मौके पर मौत हो गई। जबकि उसका साथी हिमांशू घायल हुआ है, जिसका उपचार चल रहा है। स्वजन का कहना है कि दो बच्चे घर पर बिना बताए बाइक से निकल आए थे और हेलमेट भी नहीं लगाए थे।
खेत में दवा लगाने जा रहे थे
गांव इनाम नगर निवासी 55 वर्षीय लेखराज सोमवार शाम करीब साढ़े पांच बजे खेत में दवा लगाने जा रहे थे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार वह सड़क के किनारे पैदल चल रहे थे, तभी मिरहची की ओर से तेज गति से आ रही एक अज्ञात बाइक ने उन्हें टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि लेखराज मौके पर गिरते ही बेहोश हो गए।
घटना की जानकारी मिलते ही स्वजन और ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। सूचना पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने एम्बुलेंस की मदद से घायल किसान को उपचार के लिए मेडिकल कालेज भिजवाया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। थानाध्यक्ष केके लोधी ने बताया कि शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। घटना के संबंध में अभी कोई तहरीर प्राप्त नहीं हुई है।
