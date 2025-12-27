Language
    एटा में ऑपरेशन खटखट: रात में निकली पुलिस की 45 टीमों ने 292 ठिकानों पर दी दबिश

    By Anil Kumar Gupta Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Sat, 27 Dec 2025 02:24 PM (IST)

    एटा पुलिस ने चोरी की बढ़ती घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए 'ऑपरेशन खटखट' चलाया। गुरुवार रात 45 टीमों ने पिछले पांच साल में चोरी के आरोपितों के 292 ठिकानो ...और पढ़ें

    पुलिस ने गिरफ्तार किया आरोपित।

    जागरण संवाददाता, एटा। इन दिनों चोरी की घटनाएं बढ़ रही हैं इसको लेकर पुलिस ने व्यापक अभियान चलाया। गुरुवार रात पुलिस की 45 टीमों ने 292 स्थान पर दबिश दी। यह ऐसे ठिकाने हैं जहां के आरोपितों पिछले 5 वर्ष में चोरी की वारदातों को अंजाम दिया है। ग्रामीण क्षेत्रों में रात में भागदर्शी मची रही। रात भर पुलिस की मोबाइल पार्टियों भी दौड़ीं।

    पिछले 5 साल में चोरी करने वाले आरोपितों के ठिकानों पर पहुंची पुलिस

    जिले में 45 टी में गठित की गई थी। जो गुरुवार रात अपराधियों की तलाश में निकली चोरी की घटनाएं पिछले का कई दिनों से बढ़ गई हैं। इसी को लेकर ऑपरेशन खटखट अभियान चलाया गया। रात भर ग्रामीण क्षेत्रों में हड़कंप मचा रहा। हालांकि किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई अपर पुलिस अधीक्षक श्वेता पांडे ने बताया कि चोरों की तलाश में यह अभियान चलाया गया था। चोरी की घटनाओं को लेकर पुलिस शक्ति बरत रही है।