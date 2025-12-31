Language
    पंचायत सूची पर रिकॉर्ड आपत्तियां, 77 हजार से अधिक दावे, छह जनवरी तक निस्तारण, फिर प्रकाशित होगी अंतिम वोटर लिस्ट

    By Vinay Kumar Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Wed, 31 Dec 2025 10:50 PM (IST)

    पंचायत सामान्य निर्वाचन के लिए जारी संशोधित मतदाता सूची पर जिलेभर से बड़ी संख्या में दावे और आपत्तियां प्राप्त हुई हैं। 23 दिसंबर को प्रकाशित स ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, एटा। पंचायत सामान्य निर्वाचन को लेकर जारी की गई मतदाता सूची पर जिलेभर से काफी संख्या में दावे और आपत्तियां सामने आई हैं। प्रशासन द्वारा 23 दिसंबर को पंचायत निर्वाचन से जुड़ी संशोधित मतदाता सूची का प्रकाशन किया गया था। इसके बाद सूची में नाम जोड़ने, कटाने और संशोधन के लिए दावे व आपत्तियां आमंत्रित की गई थीं। निर्धारित अवधि के भीतर जिले की तीनों तहसीलों में कुल 77,705 दावे और आपत्तियां दर्ज कराई गई हैं।

    प्रशासन की ओर से बताया गया कि पंचायत निर्वाचन से पूर्व मतदाता सूची का रिवीजन कराया गया था। उसी रिवाइज्ड सूची को सार्वजनिक किया गया, लेकिन बड़ी संख्या में लोगों के नाम सूची में शामिल न होने की शिकायतें सामने आईं। इसी कारण मतदाताओं ने आपत्तियां दर्ज कराईं। दावे और आपत्तियां दाखिल करने की अंतिम तिथि 30 दिसंबर तय की गई थी। अंतिम दिन तक तीनों तहसीलों में भारी भीड़ के साथ आवेदन किए गए।

    दर्ज हुईं 32,007 दावे-आपत्तियां

    आंकड़ों के अनुसार तहसील सदर क्षेत्र में सबसे अधिक 32,007 दावे और आपत्तियां दर्ज हुईं। अलीगंज तहसील क्षेत्र में 28,123 और जलेसर तहसील क्षेत्र में 17,575 दावे व आपत्तियां प्राप्त हुई हैं। इन आपत्तियों में नए नाम जोड़ने, मृतक या स्थानांतरित मतदाताओं के नाम हटाने तथा नाम, उम्र और पते में संशोधन से जुड़े मामले शामिल हैं।

    दर्ज कराई गई आपत्तियों के निस्तारण के लिए प्रशासन ने प्रक्रिया शुरू कर दी है। चुनाव आयोग ने सभी दावों और आपत्तियों के निस्तारण के लिए छह जनवरी तक का समय निर्धारित किया है। तय समय सीमा के भीतर सभी मामलों का परीक्षण कर निस्तारण किया जाएगा, जिसके बाद पंचायत निर्वाचन के लिए अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन कराया जाएगा।

    एसडीएम सदर विपिन कुमार ने बताया कि प्राप्त सभी दावे और आपत्तियों का नियमों के अनुसार निस्तारण सुनिश्चित किया जाएगा, ताकि कोई भी पात्र मतदाता सूची से वंचित न रहे।