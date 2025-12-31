विरोधियों को फंसाने के लिए मेडिकल कॉलेज में चोट की रिपोर्ट में की हेराफेर, एक निलंबित, अब कमेटी करेगी मामले की जांच
मेडिकल कॉलेज में झगड़े और अन्य विवादों में विपक्षियों को फंसाने के लिए चोट की रिपोर्ट में हेराफेरी का गंभीर मामला सामने आया है। आरोप है कि कुछ ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, एटा। मेडिकल कालेज में झगड़े और अन्य विवादित मामलों में विपक्षियों को फंसाने के लिए चोट की रिपोर्ट में हेराफेरी करने का गंभीर मामला सामने आया है। आरोप है कि कुछ लोग स्वास्थ्य कर्मियों से सांठगांठ कर चोट की रिपोर्ट बदलवा रहे थे, ताकि सामने वाले पक्ष को गंभीर मामलों में फंसाया जा सके। इस खेल का खुलासा उस समय हुआ जब एक्सरे में हड्डी टूटी दिखाने के नाम पर वसूली किए जाने का एक वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो गया।
वीडियो प्रसारित होने के बाद मेडिकल कालेज प्रशासन ने मामले का संज्ञान लेते हुए जांच कराई गई, जिसमें प्रथम दृष्टया आरोप सही पाए गए। इसके बाद एक्सरे रिपोर्ट में गड़बड़ी करने वाले स्वास्थ्य कर्मी एक्सरे टैक्नीशियन मुनीष वर्मा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए मेडिकल कालेज के प्राचार्य डा. बलवीर सिंह ने सीएमएस डा. सुरेश चंद्रा के नेतृत्व में तीन सदस्यीय जांच कमेटी का गठन किया है।
प्रकरण की विस्तृत जांच करेगी कमेटी
यह कमेटी पूरे प्रकरण की विस्तृत जांच करेगी और यह पता लगाएगी कि इस खेल में और कौन कौन लोग शामिल हैं। कमेटी को यह भी जिम्मेदारी सौंपी गई है कि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए ठोस सुझाव दिए जाएं। बताया जा रहा है कि वायरल वीडियो में एक्सरे रिपोर्ट में हड्डी टूटने का झूठा उल्लेख करने के बदले पैसे की मांग की जा रही है। इससे मेडिकल कालेज की कार्य प्रणाली और विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हो गए हैं।
सीएमएस ने बताया कि जांच रिपोर्ट आने के बाद दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही मेडिकल कालेज में रिपोर्ट तैयार करने और जांच प्रक्रिया को और पारदर्शी बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। इस कार्रवाई के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है और अन्य कर्मचारियों में भी सतर्कता बढ़ गई है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।