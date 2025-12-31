विरोधियों को फंसाने के लिए मेडिकल कॉलेज में चोट की रिपोर्ट में की हेराफेर, एक निलंबित, अब कमेटी करेगी मामले की जांच

जागरण संवाददाता, एटा। मेडिकल कालेज में झगड़े और अन्य विवादित मामलों में विपक्षियों को फंसाने के लिए चोट की रिपोर्ट में हेराफेरी करने का गंभीर मामला सामने आया है। आरोप है कि कुछ लोग स्वास्थ्य कर्मियों से सांठगांठ कर चोट की रिपोर्ट बदलवा रहे थे, ताकि सामने वाले पक्ष को गंभीर मामलों में फंसाया जा सके। इस खेल का खुलासा उस समय हुआ जब एक्सरे में हड्डी टूटी दिखाने के नाम पर वसूली किए जाने का एक वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो गया।



वीडियो प्रसारित होने के बाद मेडिकल कालेज प्रशासन ने मामले का संज्ञान लेते हुए जांच कराई गई, जिसमें प्रथम दृष्टया आरोप सही पाए गए। इसके बाद एक्सरे रिपोर्ट में गड़बड़ी करने वाले स्वास्थ्य कर्मी एक्सरे टैक्नीशियन मुनीष वर्मा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए मेडिकल कालेज के प्राचार्य डा. बलवीर सिंह ने सीएमएस डा. सुरेश चंद्रा के नेतृत्व में तीन सदस्यीय जांच कमेटी का गठन किया है।