    प्रेम विवाह के विरोध में हत्या करने वाला आरोपित किया गिरफ्तार, चाकू से गोदकर उतारा था मौत के घाट

    By Pravesh Dixit Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Mon, 05 Jan 2026 11:44 PM (IST)

    एटा में प्रेम विवाह के विरोध में हुई युवक साहिबा की हत्या के मुख्य आरोपी रामू को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। रामू ने अपना अपराध कबूल किया है। चार जन ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, एटा। प्रेम विवाह के विरोध में युवक की हत्या करने वाले आरोपित को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उसे जेल भेजा गया है। आरोपित ने अपना अपराध कबूला है। चार जनवरी को कोतवाली देहात की कांशीराम कालोनी में दोपहर 12 बजे राजा सिंह के पुत्र 25 वर्षीय साहिबा की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई थी। वारदात को अंजाम कांशीराम कालोनी के ही रहने वाले रामू और उसके भतीजे अमन ने दिया था। घटना के पीछे प्रेम विवाह का विरोध सामने आया।

    रामू की बेटी से साहिबा के साले अर्जुन ने प्रेम विवाह किया था, जिससे रामू चिढ़ता था। रविवार को पंचायत बुलाई गई थी, मगर शुरू होने से पहले ही अर्जुन के बहनोई साहिबा की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई। इसके बाद अमन को तत्काल ही गिरफ्तार कर लिया था, जबकि रामू को कांशीराम कालोनी के पास से ही पुलिस ने सोमवार को गिरफ्तार किया।

    वर्ष 2011 में भी रामू के विरुद्ध मारपीट का मुकदमा दर्ज किया गया था। इसके बाद अब हत्या में एफआइआर दर्ज हुई। देहात कोतवाली प्रभारी निरीक्षक विनोद कुमार ने बताया कि आरोपित रामू को जेल भेज दिया गया है।