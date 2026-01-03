Language
    जारथल में ठंड से ग्रसित पशुओं की मौत से हड़कंप, सूचना मिलते ही दौड़े पशु चिकित्सा विभाग के अधिकारी

    By Anil Kumar Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Sat, 03 Jan 2026 11:35 PM (IST)

    मिरहची क्षेत्र के जारथल गांव में सर्दी, सर्रा और खुरपका-मुंहपका जैसी बीमारियों से छह दिनों में 36 से अधिक भैंसों की मौत हो गई है। इससे किसानों में भय ...और पढ़ें

    संवाद सहयोगी, मिरहची। राजकीय पशु चिकित्सालय क्षेत्र के जारथल गांव में इन दिनों पशुओं के मरने का सिलसिला लगातार जारी है। सर्दी, सर्रा, खुरपका व मुंहपका जैसी बीमारियों की चपेट में आने से बीते छह दिनों में तीन दर्जन से अधिक दुधारू भैंसों की मौत हो चुकी है। भैंसों के लगातार मरने से ग्रामीण किसानों में भय और मायूसी का माहौल बना हुआ है।

    ग्रामीणों का कहना है कि भैंसों के बीमार होने पर उन्होंने स्थानीय स्तर पर झोलाछाप चिकित्सकों से उपचार कराया, लेकिन इसका कोई लाभ नहीं मिला और पशु दम तोड़ते चले गए। कई किसानों ने कर्ज लेकर भैंसें खरीदी थीं, ताकि दूध बेचकर परिवार का भरण-पोषण कर सकें। ऐसे में अचानक भैंसों की मौत से उनके सामने रोजी-रोटी का संकट खड़ा हो गया है।

    सूचना मिलने पर उप मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डा. प्रभात गुप्ता, पशु चिकित्सा अधिकारी मिरहची डा. अमित कौशल व टीम के साथ गांव पहुंचे। उन्होंने बीमार पशुओं का निरीक्षण कर दवाइयां वितरित कीं और पशुपालकों को साफ-सफाई, गर्माहट और सही देखभाल रखने की सलाह दी।

    बताया कि सर्दी के मौसम में निमोनिया, खुरपका-मुंहपका, गलघोंटू और परजीवी संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में झोलाछाप चिकित्सकों से उपचार न कराएं और समय पर पशु चिकित्सालय से संपर्क करें, ताकि ऐसी घटनाओं से बचा जा सके।