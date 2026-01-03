जारथल में ठंड से ग्रसित पशुओं की मौत से हड़कंप, सूचना मिलते ही दौड़े पशु चिकित्सा विभाग के अधिकारी

संवाद सहयोगी, मिरहची। राजकीय पशु चिकित्सालय क्षेत्र के जारथल गांव में इन दिनों पशुओं के मरने का सिलसिला लगातार जारी है। सर्दी, सर्रा, खुरपका व मुंहपका जैसी बीमारियों की चपेट में आने से बीते छह दिनों में तीन दर्जन से अधिक दुधारू भैंसों की मौत हो चुकी है। भैंसों के लगातार मरने से ग्रामीण किसानों में भय और मायूसी का माहौल बना हुआ है।



ग्रामीणों का कहना है कि भैंसों के बीमार होने पर उन्होंने स्थानीय स्तर पर झोलाछाप चिकित्सकों से उपचार कराया, लेकिन इसका कोई लाभ नहीं मिला और पशु दम तोड़ते चले गए। कई किसानों ने कर्ज लेकर भैंसें खरीदी थीं, ताकि दूध बेचकर परिवार का भरण-पोषण कर सकें। ऐसे में अचानक भैंसों की मौत से उनके सामने रोजी-रोटी का संकट खड़ा हो गया है।