यूपी के इस जिले में 10 जगह बनाए जाएंगे हैलीपैड, आठ विकासखंडों में चिह्नित की जा रही जमीन

जागरण संवाददाता, एटा। जनपद में वीआईपी कार्यक्रमों को लेकर अब प्रशासन को हैलीपैड तैयार कराने की कवायद से राहत मिलेगी। शासन ने हाल ही में जिले के अंदर दस जगह हैलीपैड तैयार कराने का आदेश दिया है। इसके लिए एसडीएम, पीडब्ल्यूडी विभाग, पुलिस के अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। जिले की आठ विकास खंडों में राजस्व विभाग की तरफ से जमीन चिह्नित करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। इसके बाद निर्माण कराया शुरू हो सकेगा।

चुनावी दौर सहित अन्य मौके पर जिले में वीआईपी लोगों का आवागमन होता है। जिनमें ज्यादातर वीआईपी हैलीकॉप्टर सुविधा लेते हैं। ऐसे में उनके आगमन को लेकर प्रशासन और पुलिस को हैलीपैड बनवाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ती है।

निर्माण सामग्री सहित अन्य संसाधन अलग-अलग विभाग को जुटाए जाते हैं। इसके बाद अस्थाई रूप से हैलीपैड बन पाता है। जिसके लिए अधिकारियों को कवायद करने के साथ ही खर्च भी अधिक करना होता है। इससे राहत देने के लिए शासन ने हैलीपैड निर्माण पर जोर देना शुरू कर दिया है।