एटा की ब्रह्मचारिणी सुमन लेंगी राजस्थान में आर्यिका दीक्षा, वैराग्य हल्दी-मेहंदी और गोद भराई की हुई रस्म

जागरण संवाददाता, एटा। कई वर्ष से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर शहर निवासी ब्रह्मचारिणी सुमन दीदी भी धर्म की राह पर आगे बढ़ते हुए राजस्थान के सवाई माधोपुर में 23 नवंबर को दीक्षा लेकर अपना संपूर्ण जीवन जैन धर्म के लिए समर्पित करेंगी। इससे पूर्व रविवार को दिगंबर जैन मंदिर में वैराग्य हल्दी, मेहंदी और गोद भराई की रस्म हुई। वहीं मंगलवार को विनौली यात्रा निकाली जाएगी।

शहर के गढ़ी लवायन निवासी उमेश चंद्र जैन उड़ेसर की धर्मपत्नी सुमन जैन ने कई वर्षों पहले ब्रह्मचर्य व्रत लिया। पिछले वर्ष गणिनी आर्यिका विशुद्धमति माताजी के एटा में वर्षायोग के दौरान उन्होंने गुरु मां से दीक्षा प्रदान करने के भाव प्रकट किए थे। अब गुरु मां ने उन्हें दीक्षा योग्य जानकर 23 नबबंर को राजस्थान स्थित सवाईमाधोपुर में दीक्षा प्रदान करने की स्वीकृति दी है।

इसी को लेकर दीक्षा पूर्व आचार्य वसुनंदी महाराज के सानिध्य में दोपहर में वैराग्य हल्दी, मेहंदी और गोद भराई की रस्म श्री दिगम्बर जैन पद्मावती पुरवाल पंचायत के द्वारा आयोजित हुई। इससे पूर्व संत आचार्य वसुनंदी महाराज ससंघ का एटा में भव्य मंगल प्रवेश हुआ। जगह-जगह रंगोली बनाकर आचार्य श्री की मंगल आरती उतारी वहीं बैंड बाजों की धुन पर भक्तों ने झूम-झूम कर खूब भक्ति की। बड़े मंदिर पहुंचकर आचार्य संघ का पाद प्रक्षालन, आहारचर्या हुई।