    एटा की ब्रह्मचारिणी सुमन लेंगी राजस्थान में आर्यिका दीक्षा, वैराग्य हल्दी-मेहंदी और गोद भराई की हुई रस्म

    By Yogesh Kumar Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Sun, 09 Nov 2025 10:01 PM (IST)

    एटा की ब्रह्मचारिणी सुमन राजस्थान में आर्यिका दीक्षा ग्रहण करेंगी। दीक्षा से पहले वैराग्य हल्दी-मेहंदी और गोद भराई की रस्में हुईं। परिवार सुमन के इस निर्णय से खुश है और उनकी आध्यात्मिक यात्रा के लिए शुभकामनाएं दे रहा है। दीक्षा समारोह राजस्थान में आयोजित किया जाएगा।

    जागरण संवाददाता, एटा। कई वर्ष से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर शहर निवासी ब्रह्मचारिणी सुमन दीदी भी धर्म की राह पर आगे बढ़ते हुए राजस्थान के सवाई माधोपुर में 23 नवंबर को दीक्षा लेकर अपना संपूर्ण जीवन जैन धर्म के लिए समर्पित करेंगी। इससे पूर्व रविवार को दिगंबर जैन मंदिर में वैराग्य हल्दी, मेहंदी और गोद भराई की रस्म हुई। वहीं मंगलवार को विनौली यात्रा निकाली जाएगी।

    शहर के गढ़ी लवायन निवासी उमेश चंद्र जैन उड़ेसर की धर्मपत्नी सुमन जैन ने कई वर्षों पहले ब्रह्मचर्य व्रत लिया। पिछले वर्ष गणिनी आर्यिका विशुद्धमति माताजी के एटा में वर्षायोग के दौरान उन्होंने गुरु मां से दीक्षा प्रदान करने के भाव प्रकट किए थे। अब गुरु मां ने उन्हें दीक्षा योग्य जानकर 23 नबबंर को राजस्थान स्थित सवाईमाधोपुर में दीक्षा प्रदान करने की स्वीकृति दी है।

    इसी को लेकर दीक्षा पूर्व आचार्य वसुनंदी महाराज के सानिध्य में दोपहर में वैराग्य हल्दी, मेहंदी और गोद भराई की रस्म श्री दिगम्बर जैन पद्मावती पुरवाल पंचायत के द्वारा आयोजित हुई। इससे पूर्व संत आचार्य वसुनंदी महाराज ससंघ का एटा में भव्य मंगल प्रवेश हुआ। जगह-जगह रंगोली बनाकर आचार्य श्री की मंगल आरती उतारी वहीं बैंड बाजों की धुन पर भक्तों ने झूम-झूम कर खूब भक्ति की। बड़े मंदिर पहुंचकर आचार्य संघ का पाद प्रक्षालन, आहारचर्या हुई।


    इस अवसर पर योगेश जैन अध्यक्ष, उमेश चंद्र जैन, हनी जैन, सुनील बांदा, तरुण जैन, विपिन जैन, मुनेंद्र जैन, पंकज जैन, शेखर जैन, नितिन जैन, गौरव जैन, रिंकू जैन, रवींद्र जैन, दीपक जैन, धवल जैन, राघवेंद्र जैन, राजकुमार जैन, शैलेंद्र जैन, पंकज जैन, जितेंद्र जैन, सत्येंद्र जैन प्रदीप जैन, विकास सक्सेना, अमित जैन , राजीव जैन, संजय जैन, नरेश जैन, आदेश जैन, नितेश जैन, प्रशांत जैन, राजू जैन, हनी जैन, दिव्यांशु जैन, बबिता जैन, मधू जैन, रुपाली जैन, नेहा जैन, विनीता जैन, सुलेखा जैन, चित्रा जैन, अर्चना जैन, ममता जैन, कल्पना जैन, सुनीता जैन, बेबी जैन, चिंकी जैन, शकुंतला जैन, शशी जैन, रेनू जैन, राजमती जैन, रश्मि जैन, संध्या जैन, मोना जैन, सरोज जैन आदि ने पुण्यार्जन किया। जैन वीर मंडल के संरक्षक सुनील बांदा ने बताया कि 10 नबबंर को भव्य विनौली यात्रा शाम सात बजे बड़े मंदिर से निकली जाएगी।