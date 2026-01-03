Language
    एटा में शादी का झांसा देकर महिला से संबंध, अश्लील फोटो से ब्लैकमेल कर ऐंठे रुपये

    By Pravesh Dixit Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Sat, 03 Jan 2026 02:31 PM (IST)

    एटा के मिरहची क्षेत्र में एक युवक प्रशांत ने शादी का झांसा देकर एक महिला से संबंध बनाए। उसने वीडियो कॉल के दौरान अश्लील तस्वीरें खींच लीं और उन्हें मह ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    सांकेतिक तस्वीर।

    जागरण संवाददाता, एटा। थाना मिरहची क्षेत्र में एक युवक ने एक महिला को झांसे में लेकर उससे संबंध बना लिए और वीडियो काल पर बात करता रहा। इस दौरान उसने अश्लील फोटो भी खींच लिए और महिला के मायके के लोगों को भेज दिए। ब्लैकमेल करके पैसे भी ऐंठता रहा। मामले की रिपोर्ट दर्ज कराई गई है।

    वीडियो कॉल करता था, उसी से फोटो बनाकर किए वायरल

    एक महिला ने मिरहची पुलिस को दी तहरीर में बताया कि इसी थाना क्षेत्र का रहने वाला प्रशांत ने उसे शादी का झांसा दिया था। इसके बाद उसने संबंध बना लिए। वह वीडियो कॉल करता था। इस दौरान उसने फोटो बनाकर उसके मायके में युवकों के पास भेज दिए। फोटो दिखाकर वह ब्लैकमेल करता रहा और महिला की मां से 20 हजार रुपये भी अपने खाते में डलवा लिए। इस मामले से तंग आकर महिला ने पुलिस को तहरीर दी और मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है।