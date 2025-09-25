ढाबों पर विद्युत निगम टीम का छापा, एक बिजली चोरी का मामला दर्ज

एटा में विद्युत वितरण निगम की टीम ने होटलों और ढाबों पर छापेमारी की। 12 निरीक्षणों में से एक में बिजली चोरी मिली जिसके बाद एफआईआर दर्ज की गई। अधिशासी अभियंता ओपी सिंह ने कहा कि अभियान का उद्देश्य बिजली चोरी रोकना है। उपभोक्ताओं से अनियमितताओं की सूचना देने का आग्रह किया गया और भविष्य में नियमित छापेमारी जारी रखने की बात कही गई।

जागरण संवाददाता, एटा। विद्युत वितरण निगम जलेसर द्वितीय की टीम ने क्षेत्र के होटल और ढाबों पर मंगलवार को छापा मार कर विद्युत अनियमितताओं की जांच की। कुल 12 निरीक्षणों के दौरान टीम ने एक ही स्थान पर बिजली चोरी का मामला पाया। अन्य किसी भी मीटर में दोष, संग्रहित रीडिंग की समस्या या अतिरिक्त लोड नहीं पाया गया। बिजली चोरी की पुष्टि होने के बाद अधिकारियों ने तत्काल कार्रवाई करते हुए संबंधित व्यक्ति के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई।

अधिशासी अभियंता विद्युत जलेसर द्वितीय ओपी सिंह ने बताया कि यह अभियान क्षेत्र में विद्युत चोरी रोकने और उपभोक्ताओं को नियमित और सुरक्षित बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से चलाया गया। कहा कि अभियान में सभी होटल और ढाबों की विद्युत जांच पारदर्शी और प्रभावी तरीके से की गई। निरीक्षण में पाया गया कि बाकी सभी स्थानों पर मीटर पूरी तरह सही थे और किसी भी तरह की अनियमितता नहीं थी।