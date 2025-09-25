Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ढाबों पर विद्युत निगम टीम का छापा, एक बिजली चोरी का मामला दर्ज

    By Anil Kumar Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Thu, 25 Sep 2025 08:44 PM (IST)

    एटा में विद्युत वितरण निगम की टीम ने होटलों और ढाबों पर छापेमारी की। 12 निरीक्षणों में से एक में बिजली चोरी मिली जिसके बाद एफआईआर दर्ज की गई। अधिशासी अभियंता ओपी सिंह ने कहा कि अभियान का उद्देश्य बिजली चोरी रोकना है। उपभोक्ताओं से अनियमितताओं की सूचना देने का आग्रह किया गया और भविष्य में नियमित छापेमारी जारी रखने की बात कही गई।

    prefferd source google
    Hero Image
    ढाबों पर विद्युत निगम टीम का छापा, एक बिजली चोरी का मामला दर्ज

    जागरण संवाददाता, एटा। विद्युत वितरण निगम जलेसर द्वितीय की टीम ने क्षेत्र के होटल और ढाबों पर मंगलवार को छापा मार कर विद्युत अनियमितताओं की जांच की। कुल 12 निरीक्षणों के दौरान टीम ने एक ही स्थान पर बिजली चोरी का मामला पाया। अन्य किसी भी मीटर में दोष, संग्रहित रीडिंग की समस्या या अतिरिक्त लोड नहीं पाया गया। बिजली चोरी की पुष्टि होने के बाद अधिकारियों ने तत्काल कार्रवाई करते हुए संबंधित व्यक्ति के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अधिशासी अभियंता विद्युत जलेसर द्वितीय ओपी सिंह ने बताया कि यह अभियान क्षेत्र में विद्युत चोरी रोकने और उपभोक्ताओं को नियमित और सुरक्षित बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से चलाया गया।

    कहा कि अभियान में सभी होटल और ढाबों की विद्युत जांच पारदर्शी और प्रभावी तरीके से की गई। निरीक्षण में पाया गया कि बाकी सभी स्थानों पर मीटर पूरी तरह सही थे और किसी भी तरह की अनियमितता नहीं थी।

    उपभोक्ताओं से कहा कि वह किसी भी चोरी या विद्युत अनियमितता की जानकारी तुरंत विभाग को दें। अधिकारियों ने यह भी कहा कि भविष्य में ऐसे निरीक्षण और छापेमारी नियमित रूप से जारी रहेंगी ताकि क्षेत्र में विद्युत चोरी को प्रभावी तरीके से रोका जा सके और सभी को सुचारू विद्युत सेवा मिलती रहे।