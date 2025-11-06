देवरिया में पंखे से लटक कर युवक ने दी जान, मची चीख पुकार
उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में एक युवक ने पंखे से लटककर आत्महत्या कर ली। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आत्महत्या के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है, पुलिस जांच कर रही है। इस घटना से इलाके में शोक की लहर है।
जागरण संवाददाता, देवरिया। मुसहरी गांव में युवक ने पंखे से लटककर आत्महत्या कर ली। घटना गुरुवार की सुबह की है। स्वजन को घटना की जानकारी तब हुई, जब युवक के कमरे का दरवाजा काफी देर तक नहीं खुला। दरवाजा तोड़कर देखा गया तो वह पंखे से लटका मिला। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर विधिक कार्रवाई शुरू कर दी।
मृतक नागेंद्र राव (30) पुत्र कृपा शंकर राव बुधवार की रात भोजन के बाद अपने कमरे में सोने चला गया था। सुबह जब काफी देर तक उसने दरवाजा नहीं खोला तो परिवार वालों ने फाटक खोला, तो देखा कि नागेंद्र कपड़े के सहारे पंखे से लटका हुआ था। यह दृश्य देखकर घर में चीख-पुकार मच गई।
सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को नीचे उतरवाया। नागेंद्र की अभी शादी नहीं हुई थी। वह बाहर रहकर मजदूरी करता था और दीपावली मनाने के लिए हाल ही में घर आया था। उसके पिता कृपा शंकर राव, माता निर्मला देवी और छोटी बहन का रो-रोकर बुरा हाल है।
थानाध्यक्ष अभिषेक राय ने बताया कि युवक की आत्महत्या की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची थी। हलका के एसआई नीरज यादव आवश्यक कार्रवाई कर रहे हैं। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।
