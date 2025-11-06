देवरिया में पंखे से लटक कर युवक ने दी जान, मची चीख पुकार

जागरण संवाददाता, देवरिया। मुसहरी गांव में युवक ने पंखे से लटककर आत्महत्या कर ली। घटना गुरुवार की सुबह की है। स्वजन को घटना की जानकारी तब हुई, जब युवक के कमरे का दरवाजा काफी देर तक नहीं खुला। दरवाजा तोड़कर देखा गया तो वह पंखे से लटका मिला। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर विधिक कार्रवाई शुरू कर दी।

मृतक नागेंद्र राव (30) पुत्र कृपा शंकर राव बुधवार की रात भोजन के बाद अपने कमरे में सोने चला गया था। सुबह जब काफी देर तक उसने दरवाजा नहीं खोला तो परिवार वालों ने फाटक खोला, तो देखा कि नागेंद्र कपड़े के सहारे पंखे से लटका हुआ था। यह दृश्य देखकर घर में चीख-पुकार मच गई।