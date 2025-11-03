Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    देवरिया में पानी में उतराता मिला युवक का शव, सीमा विवाद में उलझी पुलिस

    By Sakshi Gupta Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Mon, 03 Nov 2025 01:24 PM (IST)

    देवरिया के महुआनी चौराहे के पास एक अज्ञात युवक का शव पानी में उतराता हुआ मिला। ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। शव की पहचान नहीं हो पाई है। बरियारपुर और कोतवाली पुलिस के बीच सीमा को लेकर विवाद हुआ, जिसे बाद में सुलझा लिया गया। बरियारपुर पुलिस मामले की जांच कर रही है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, देवरिया। महुआनी चौराहा के पास सोमवार की सुबह सड़क किनारे पानी में उतराया हुआ एक शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। ग्रामीणों ने जब सड़क के बगल में पानी में औंधे मुंह पड़ा शव देखा तो तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सूचना पर बरियारपुर थाना व कोतवाली पुलिस और यूपी-112 की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से शव को पानी से बाहर निकलवाया और उसकी पहचान कराने का प्रयास किया, लेकिन शव की पहचान नहीं हो सकी।

    शव मिलने के बाद दोनों थानों के बीच सीमा को लेकर विवाद की स्थिति बन गई। बाद में मौके पर पहुंचे कोतवाल विनोद सिंह और बरियारपुर थानाध्यक्ष दीपक सिंह ने आपसी सहमति से यह तय किया कि शव बरियारपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत मिला है।

    बरियारपुर थानाध्यक्ष दीपक सिंह ने बताया कि कोतवाली पुलिस की सहमति से यह स्पष्ट किया गया है कि शव बरियारपुर थाना क्षेत्र में पाया गया है। शव को मोर्चरी हाउस में रखा गया है तथा आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है।