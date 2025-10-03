देवरिया में पुरानी रंजिश में युवक को पेड़ में बांधकर पीटा, चार के खिलाफ केस दर्ज
रामपुर कारखाना में पुरानी दुश्मनी के चलते एक युवक को कुछ लोगों ने बगीचे में बुलाकर पेड़ से बांधकर पीटा। पीड़ित इरफान शेख ने पुलिस को दी तहरीर में गोलू यादव और उसके साथियों पर मारपीट और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है।
संवाद सूत्र, रामपुर कारखाना। पुरानी रंजिश को लेकर के कुछ लोगों ने एक युवक को बगीचे में बुलाकर पेड़ में उसका हाथ बांध कर जमकर पिटाई कर दी। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने मामले में चार लोगों के विरुद्ध गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया ।
रामपुर कारखाना थाना क्षेत्र के खांडे छापर गांव के रहने वाले इरफान शेख पुत्र वाजिम शेख ने पुलिस को तहरीर देकर आरोप लगाया है कि 27 सितंबर की दोपहर 1:30 बजे के लगभग मुझे गोविंदपुर गांव के रहने वाले गोलू यादव फोन करके बगीचे में बुलाए। जब मैं वहां पर गया तो देखा कि उसके कुछ अन्य साथी भी वहां पर पहले से मौजूद है।
मुझे देखते ही दो वर्ष पुरानी रंजिश को लेकर मुझे भद्दी-भद्दी गाली देने लगे। मुझे पकड़ कर मेरे हाथ को पेड़ में बांध दिए तथा मुझे लात-घूंसों, बेल्ट से मार करके घायल कर दिए। मुझे मारने-पीटने का वीडियो भी बनाए तथा जान से मारने की धमकी दी।
पुलिस ने मामले में गोविंदपुर गांव के रहने वाले आरोपित गोलू यादव, विवेक यादव, रोशन गोंड, विवेक कुमार के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया।
