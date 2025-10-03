देवरिया में पुरानी रंजिश में युवक को पेड़ में बांधकर पीटा, चार के खिलाफ केस दर्ज

रामपुर कारखाना में पुरानी दुश्मनी के चलते एक युवक को कुछ लोगों ने बगीचे में बुलाकर पेड़ से बांधकर पीटा। पीड़ित इरफान शेख ने पुलिस को दी तहरीर में गोलू यादव और उसके साथियों पर मारपीट और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है।

रामपुर कारखाना थाना क्षेत्र के खांडे छापर गांव के रहने वाले इरफान शेख पुत्र वाजिम शेख ने पुलिस को तहरीर देकर आरोप लगाया है कि 27 सितंबर की दोपहर 1:30 बजे के लगभग मुझे गोविंदपुर गांव के रहने वाले गोलू यादव फोन करके बगीचे में बुलाए। जब मैं वहां पर गया तो देखा कि उसके कुछ अन्य साथी भी वहां पर पहले से मौजूद है।