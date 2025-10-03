देवरिया में बाइकों की आमने-सामने की टक्कर में दो युवकों की मौत, चार घायल

देवरिया के बघौचघाट-पकहा मार्ग पर दो बाइकों की टक्कर में दो युवकों की मौत हो गई और चार घायल हो गए। मृतकों में रामनगर गांव का शिवम शर्मा और कोईलसवा गांव का शंभू कुशवाहा शामिल हैं। घायलों का मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है। शंभू कुशवाहा की इसी वर्ष शादी हुई थी और उसकी पत्नी गर्भवती है।

संवाद सूत्र पथरदेवा, देवरिया। बघौचघाट–पकहा मार्ग पर मलवाबार के पास सखनी जाने वाली नहर के पास दो बाइकों की आमने-सामने की टक्कर में दोनों ही बाइक चालकों की मौत हो गई। जबकि बाइक पर सवार अन्य चार युवक गंभीर रूप से घायल हो गए।

सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस बल के साथ पहुंचे थानाध्यक्ष विशाल उपाध्याय ने सभी घायलों को इलाज के लिए एंबुलेंस से अस्पताल भेजवा जहां चिकित्सकों ने दो को मृत्व घोषित कर दिया। वहीं अन्य का इलाज मेडिकल काॅलेज में चल रहा है ।

घटना लगभग एक बजे रात की है। यह सभी मेला करने बघौचघाट आए थे। मृतक में एक रामनगर गांव शिवम शर्मा पुत्र मनोज शर्मा उम्र 18 वर्ष तथा दूसरा कोईलसवा गांव निवासी 22 वर्षीय शंभू कुशवाहा पुत्र दिलीप कुशवाहा है।

शंभू कुशवाहा का शुक्रवार की सुबह दाह संस्कार के दिया गया। वहीं शिवम के पिता जो मुंबई में है,सूचना पर फ्लाइट से घर आ रहे है। जिसका परिजन इंतजार कर रहे है। इन दोनों के मौत से गांव में मातम छा गया है। घायलों में कोईलसवा गांव निवासी राकेश कुशवाहा, विपिन कुशवाहा,विकास व गोलू शामिल है। यह भी पढ़ें- Deoria News: असलहा से खेलते समय गोली चली पांच वर्षीय बालक घायल, गंभीर पलभर में एक घर का इकलौता चिराग तो दूसरे घर में पत्नी मांग का छीन गया सिंदूर मार्ग दुर्घटना में कोईलसवा गांव हुए मृतक 22 वर्षीय शंभू कुशवाहा की शादी इसी वर्ष सेमरी में जून में हुई थी। इसकी पत्नी दो माह के गर्भ से भी है। चार भाइयों में तीसरे नंबर का भाई था। घर पर ही रह कर टेंट व डीजे की दुकान चलाता था।

घटना के बाद पत्नी पिंकी देवी माता कैलाशी देवी का रो रोकर बुरा हाल है। वहीं, रामनगर गांव का रहने वाला 18 वर्षीय शिवम शर्मा पुत्र मनोज शर्मा अपने माता पिता घर का इकलौता चिराग था। दो बहनों के बीच का भाई था। बड़ी बहन के इसी वर्ष शादी हुई थी।