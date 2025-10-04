देवरिया में इलाज के दौरान महिला की मौत, परिजनों ने अस्पताल में किया हंगाला

उत्तर प्रदेश के लार में एक महिला की इलाज के दौरान सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मौत हो गई जिसके बाद गुस्साए परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। पुलिस के हस्तक्षेप के बाद मामला शांत हुआ। डॉक्टर ने हृदयाघात को मौत का कारण बताया और लापरवाही के आरोपों का खंडन किया।

संवाद सूत्र, लार। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर पेट दर्द की शिकायत पर पहुंची महिला की उपचार के दौरान मृत्यु हो गई। गुस्साए स्वजन व आसपास के लोगों ने डॉक्टर को दौड़ा लिया। डॉक्टर जान बचाकर किसी तरह अस्पताल से अपने घर पहुंच सका।

