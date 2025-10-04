यूपी के इस जिले में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के 100 और सहायिका के 700 पदों पर होगी भर्ती, जानें योग्यता

जागरण संवाददाता, बस्ती। जिले में रिक्त चल रहे महिला आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के 100 तो सहायिकाओं के 700 पदों पर जल्द ही सीधी भर्ती की जाएगी। भर्ती की प्रक्रिया शुरू करने से पहले ऐसे महिला आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं से अनुरोध पत्र लिए जाएंगे, जो अपना समायोजन चाहती हैं।

यदि कोई सहायिका महिला आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पद की पात्र होगी और पदोन्नति के पात्रता की शर्तें पूरी करती होगी तो उसकी पदोन्नति कर दी जाएगी।

जिले 2655 आंगनबाड़ी केंद्रों पर रिक्त चल रहे महिला आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी।प्रक्रिया के शुरू होने से पहले दोनों के समायोजन की पहल की गई है।

इतना ही नहीं पांच वर्ष की निरंतर सेवा,उम्र अधिकतम 50 वर्ष,आरक्षण पहले की भांति,शैक्षिक योग्यता कम से कम इंटरमीडिएट की पात्रता रखने वाली सहायिकाओं की पदोन्नति महिला आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के रूप में की जाएगी। समायोजन और प्रमोशन के बाद नए महिला आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिकाओं की भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी।