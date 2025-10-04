Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यूपी के इस जिले में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के 100 और सहायिका के 700 पदों पर होगी भर्ती, जानें योग्यता

    By Sanjay Vishwakarma Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Sat, 04 Oct 2025 08:37 PM (IST)

    बस्ती जिले में महिला आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के 100 और सहायिकाओं के 700 पदों पर सीधी भर्ती की जाएगी। भर्ती से पहले समायोजन का अवसर दिया जाएगा। पांच वर्ष की सेवा और इंटरमीडिएट उत्तीर्ण सहायिकाएं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पद पर पदोन्नत की जाएंगी। नए शासनादेश के अनुसार आय प्रमाण पत्र तीन साल के लिए मान्य होगा और आरक्षण में बदलाव किए गए हैं।

    prefferd source google
    Hero Image
    सहायिका व महिला आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के पदों पर होगी सीधी भर्ती।

    जागरण संवाददाता, बस्ती। जिले में रिक्त चल रहे महिला आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के 100 तो सहायिकाओं के 700 पदों पर जल्द ही सीधी भर्ती की जाएगी। भर्ती की प्रक्रिया शुरू करने से पहले ऐसे महिला आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं से अनुरोध पत्र लिए जाएंगे, जो अपना समायोजन चाहती हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यदि कोई सहायिका महिला आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पद की पात्र होगी और पदोन्नति के पात्रता की शर्तें पूरी करती होगी तो उसकी पदोन्नति कर दी जाएगी।

    जिले 2655 आंगनबाड़ी केंद्रों पर रिक्त चल रहे महिला आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी।प्रक्रिया के शुरू होने से पहले दोनों के समायोजन की पहल की गई है।

    इतना ही नहीं पांच वर्ष की निरंतर सेवा,उम्र अधिकतम 50 वर्ष,आरक्षण पहले की भांति,शैक्षिक योग्यता कम से कम इंटरमीडिएट की पात्रता रखने वाली सहायिकाओं की पदोन्नति महिला आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के रूप में की जाएगी। समायोजन और प्रमोशन के बाद नए महिला आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिकाओं की भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी।

    इस बार नए शासनादेश के अनुसार आय प्रमाण पत्र की सीमा छह माह खत्म कर तीन वर्ष कर दी गई है। आय प्रमाण पत्र अब तीन वर्ष के लिए मान्य होंगे। आरक्षण में ईडब्ल्यूएस, दिव्यांग को हटाकर केवल अनुसूचित जाति,जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग कर दिया गया है। समायोजन व प्रमोशन के बाद सीधी भर्ती शुरू की जाएगी। -राजेश कुमार, जिला कार्यक्रम अधिकारी।