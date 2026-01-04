Language
    वोटर लिस्ट में अनियमितता की शिकायत पर जांच करने पहुंची टीम, एडीओ ने ग्रामीणों को दिया कार्रवाई का भरोसा

    By Pramod Rai Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Sun, 04 Jan 2026 10:48 PM (IST)

    खुखुंदू के मुसैला बुजुर्ग गांव में मतदाता सूची में अनियमितता की शिकायत पर जांच टीम पहुंची। ग्रामीणों ने बीएलओ पर आरोप लगाया था कि सूची में अन्य गांवों ...और पढ़ें

    संवाद सूत्र, खुखुंदू। मतदाता सूची में अनियमितता की जांच करने टीम पहुंची व लोगों से जानकारी ली। मुसैला बुजुर्ग गांव की मतदाता सूची में अनियमितता करने का आरोप ग्रामीणों ने बीएलओ पर लगाया था। दैनिक जागरण में मुसैला बुजुर्ग गांव की मतदाता सूची में अनियमितता का आरोप की खबर प्रकाशित हुई तो जांच टीम पहुंच गई।

    सलेमपुर एडीओ पंचायत धीरेंद्र सागर, कानूनगो दिनेश कुमार श्रीवास्तव, लेखपाल ओमप्रकाश कुशवाहा, सचिव अदिति दुबे की टीम ग्राम सचिवालय में पहुंची। वहां पहुंचने के बाद ग्रामीणों ने बताया कि भागलपुर ब्लाक के देवबारी, गौरी बाजार के पथरहट, भलुअनी ब्लाक के खुखुंदू व सलेमपुर ब्लाक के बड़हरा के मतदाताओं का नाम शामिल किए गए हैं। जबकि मुसैला बुजुर्ग के पात्र लोगों के नाम सूची में शामिल नहीं है।

    जांच करने के दौरान पूर्व प्रधान मोहन प्रसाद, राम प्रताप यादव व राजकुमार शाह ने सूची की अनियमितता दिखाई। जांच शाम तक चलती रही। एडीओ पंचायत ने ग्रामीणों को सूची में अनियमितता करने के मामले में कार्रवाई का भरोसा दिया। इस दौरान मुकेश शर्मा, राजकुमार शाह, मोहन प्रसाद, राम प्रताप यादव, श्रीराम कुशवाहा, सत्य प्रकाश यादव, दिलीप कुमार, जितेंद्र कुमार, विकास कुशवाहा, संदेश दुबे आदि मौजूद रहे।