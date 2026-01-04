वोटर लिस्ट में अनियमितता की शिकायत पर जांच करने पहुंची टीम, एडीओ ने ग्रामीणों को दिया कार्रवाई का भरोसा

संवाद सूत्र, खुखुंदू। मतदाता सूची में अनियमितता की जांच करने टीम पहुंची व लोगों से जानकारी ली। मुसैला बुजुर्ग गांव की मतदाता सूची में अनियमितता करने का आरोप ग्रामीणों ने बीएलओ पर लगाया था। दैनिक जागरण में मुसैला बुजुर्ग गांव की मतदाता सूची में अनियमितता का आरोप की खबर प्रकाशित हुई तो जांच टीम पहुंच गई।

सलेमपुर एडीओ पंचायत धीरेंद्र सागर, कानूनगो दिनेश कुमार श्रीवास्तव, लेखपाल ओमप्रकाश कुशवाहा, सचिव अदिति दुबे की टीम ग्राम सचिवालय में पहुंची। वहां पहुंचने के बाद ग्रामीणों ने बताया कि भागलपुर ब्लाक के देवबारी, गौरी बाजार के पथरहट, भलुअनी ब्लाक के खुखुंदू व सलेमपुर ब्लाक के बड़हरा के मतदाताओं का नाम शामिल किए गए हैं। जबकि मुसैला बुजुर्ग के पात्र लोगों के नाम सूची में शामिल नहीं है।