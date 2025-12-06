UP Police Encounter: देवरिया में तड़तड़ाई पुलिस की गोलियां, एक बदमाश के पैर में लगी गोली
जागरण संवाददाता, देवरिया। कारोबारी के अपहरण कर उसकी हत्या की योजना बनाते समय एसटीएफ ने एक बदमाश को मुठभेड़ के दौरान गोली मार दी। शुक्रवार की रात एसटीएफ ने तो बदमाशों ने पुलिस पर फायर कर डिया। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में गोली एक बदमाश के पैर में लगी। जिससे वह गंभीर रुप से घायल हो गया। उसे इलाज के लिए मेडिकल कालेज में भर्ती कराया गया है। उसके साथ आए अन्य दो बदमाशों को भी पुलिस ने दबोच लिया।
सलेमपुर कोतवाली क्षेत्र के महदहा के समीप शुक्रवार की रात में कुछ बदमाश कोतवाली क्षेत्र के पड़री तिवारी के रहने वाले एक कारोबारी का अपहरण कर हत्या करने की साजिश रच रहे थे। मुखबिर की सूचना पर एसटीएफ गोरखपुर मौके पर पहुंची। उसके बाद एसटीएफ गोरखपुर, एसओजी देवरिया तथा सलेमपुर कोतवाली पुलिस सक्रिय हो गई।
देर रात सलेमपुर कोतवाली क्षेत्र के महदहा चौराहे के समीप पुलिस टीम पहुंची तो बदमाश पुलिस पर फायर करने लगे जवाबी फायरिंग में एक बदमाश को पैर में गोली लग गई और वह मौके पर गिर गया। इसके अलावा पुलिस टीम ने दौड़कर दो बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया।
घायल बदमाश की पहचान हिमांशु के रूप में हुई वह मऊ जनपद का निवासी है। उसे मेडिकल कालेज में भर्ती कराया गया है। गिरफ्तार बदमाशों के पास से एक बुलेट मोटरसाईकिल तथा अवैध हथियार बरामद हुआ है। थानाध्यक्ष महेंद्र चतुर्वेदी ने बताया कि मुठभेड़ के दौरान बदमाश के पैर में गोली लगी है। आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।
