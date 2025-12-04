दरभंगा-नई दिल्ली, बरौनी-नई दिल्ली और मथुरा जंक्शन-छपरा एक्सप्रेस का रूट बदला, रेलवे ने जारी की सूचना

जागरण संवाददाता, छपरा। यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए पूर्वोत्तर रेलवे प्रशासन द्वारा वाराणसी मंडल के देवरिया सदर स्टेशन पर निर्माणाधीन पैदल उपरिगामी पुल के 12 मीटर चौड़े गर्डर की लॉन्चिंग के लिए रेल ब्लॉक लिया जा रहा है। इस तकनीकी कार्य को सुरक्षित रूप से संपन्न कराने के कारण कुछ ट्रेनों के मार्ग में अस्थायी परिवर्तन किया गया है।

इसके तहत 6 दिसंबर को दरभंगा से चलने वाली 02569 दरभंगा-नई दिल्ली विशेष ट्रेन को अपने नियमित मार्ग के स्थान पर सिवान-थावे-गोरखपुर कैंट के रास्ते चलाया जाएगा।

इसी दिन 6 दिसंबर को ही बरौनी से प्रस्थान करने वाली 02563 बरौनी-नई दिल्ली विशेष गाड़ी भी परिवर्तित मार्ग सिवान-थावे-गोरखपुर कैंट होकर संचालित होगी।

इसके अलावा 8 दिसंबर को मथुरा जंक्शन से खुलने वाली 15110 मथुरा जंक्शन-छपरा एक्सप्रेस को कप्तानगंज-थावे–सिवान के रास्ते चलाया जाएगा।

कप्तानगंज व थावे पर मिलेगा अस्थायी ठहराव

यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए इन सभी ट्रेनों का कप्तानगंज व थावे स्टेशनों पर दो-दो मिनट का अस्थायी ठहराव प्रदान किया जाएगा। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि यात्रा से पूर्व अपनी ट्रेन की अद्यतन स्थिति की जानकारी अवश्य प्राप्त कर लें, ताकि किसी प्रकार की असुविधा न हो।