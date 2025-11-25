Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    UP Police Encounter: देवरिया में 25 हजार का इनामी बदमाश पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार, दाहिने पैर में लगी गोली

    By Shivam Yadav Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Tue, 25 Nov 2025 11:52 AM (IST)

    उत्तर प्रदेश पुलिस ने देवरिया में एक मुठभेड़ में 25 हजार रुपये के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया। पुलिस को सूचना मिली थी कि बदमाश देवरिया क्षेत्र में सक्रिय है। मुठभेड़ के दौरान बदमाश के दाहिने पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, देवरिया। चेन स्नेचिंग समेत कई घटनाओं के आरोपित 25 हजार के इनामी बदमाश को कोतवाली पुलिस ने खोराराम के समीप से मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी की तो पुलिस टीम पर फायरिंग कर वह भागने लगा। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी उसके दाहिने पैर में गोली मार दी। उसका उपचार महर्षि देवरहा बाबा मेडिकल कॉलेज में चल रहा है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने रजला मोड़ पर देर रात वाहन चेकिंग शुरू किया। इस बीच उप निरीक्षक अविनाश कुमार मौर्य ने पुलिस टीम के साथ वाहन चेकिंग शुरू किया। सामने से एक युवक बाइक से तेज गति से आता दिखाई दिया, उन्होंने रोका तो वह पुलिस को देखकर वाहन मोड़ कर भागने का प्रयास किया और फिसल कर गिर गया। उसके बाद वह झाड़ी की तरफ भागने लगा।

    पुलिस ने पीछा किया तो तमंचे से फायर कर दिया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोलियां चलाई और गोली उसके दाहिने पैर में लगी। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में उसने अपना नाम गोविन्द कुमार उर्फ केदार पुत्र रामआसरे उर्फ रामसरे बताया।

    वह भलुअनी थाना क्षेत्र के बरौली गांव का रहने वाला है। उस पर 25 हजार का इनाम घोषित है। उस पर चेन स्नेचिंग समेत कई मुकदमे दर्ज है। पकड़े गए व्यक्ति के कब्जे से एक तमंचा 303 बोर व एक कारतूस 303 बोर व एक खोखा कारतूस 303 बोर का बरामद हुआ है।

    तलाशी के दौरान व एक अदद पीली धातु की चेन 21280 रुपये कीमत की व मोटरसाइकिल सिल्वर रंग की हीरो स्पलेण्डर बरामद हुआ। बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट में गिरफ्तार कर पुलिस आवश्यक कार्यवाही में जुटी है।

    बदमाश को गिरफ्तार करने वाली टीम में उप निरीक्षक अविनाश मौर्य, उप निरीक्षक आशीष राय, उप निरीक्षक वरुण सिंह, कां. पवन यादव, का. उमाशंकर यादव, का. शैलेन्द्र कुमार, मनीष यादव, का. प्रदीप यादव, का. रमेश प्रजापति, का. पवन यादव मौजूद रहे।

    यह भी पढ़ें- हापुड़ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, एक शातिर के पैर में लगी गोली