हापुड़ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, एक शातिर के पैर में लगी गोली

डिजिटल डेस्क, हापुड़। हापुड़ के धौलाना थाना क्षेत्र में मंगलवार तड़के पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। इसमें पुलिस की क्रॉस फायरिंग में एक शातिर बदमाश के पैर में गोली लग गई, जिसके बाद उसे घायलावस्था में गिरफ्तार कर लिया गया। पिलखुवा पुलिस क्षेत्र अधिकारी अनीता चौहान ने बताया कि बदमाश के कब्जे से एक अवैध तमंचा, कारतूस व बिना नम्बर प्लेट की एक मोटर साइकिल बरामद की गई है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

दरअसल, थाना धौलाना पुलिस के थाना प्रभारी निरीक्षक मनीष चौहान पुलिस बल के साथ चेकिंग कर रहे थे, इस दौरान बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। शुरुआती जानकारी के मुताबिक पुलिस पूछताछ में गिरफ्तार बदमाश ने अपना नाम फिरोज पुत्र साबिर अली बताया है, जो गाजियाबाद के थाना मुरादनगर के ग्राम नेकपुर का निवासी है।