Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यूपी के इस जिले में तीन लघु सेतु के निर्माण के लिए 11.95 करोड़ स्वीकृत, जाम से मिलेगी मुक्ति

    By Pawan Kumar Mishra Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Wed, 19 Nov 2025 03:21 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश के एक जिले में तीन छोटे पुलों के निर्माण के लिए 11.95 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। इन पुलों के बनने से इलाके में लगने वाले जाम से छुटकारा मिलेगा, जिससे यातायात सुगम होगा और लोगों को आवागमन में सुविधा होगी। इससे व्यापार को भी बढ़ावा मिलेगा और क्षेत्रीय विकास में मदद मिलेगी।

    prefferd source google
    Hero Image

    तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया है। जागरण

    जागरण संवाददाता, रुद्रपुर। रुद्रपुर विधानसभा क्षेत्र में तीन सेतुओं का निर्माण कराया जाएगा। शासन ने इसके निर्माण के लिए करीब 11.95 करोड़ रुपये की स्वीकृत प्रदान की है। इन सेतुओं के निर्माण से क्षेत्र में विकास कार्यों को गति मिलेगी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    रुद्रपुर-निबहीं मार्ग पर नाले के ऊपर लघु सेतु निर्माण की मांग लोग काफी दिनों से कर रहे थे। शासन ने 422.97 लाख रुपये की स्वीकृति प्रदान की है। शौर्य चक्र विजेता बलिदानी ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह मार्ग (देवरिया) से रामलक्षन मार्ग पर पुराने पुलिया के स्थान पर नए लघु सेतु का निर्माण होगा। इसके निर्माण पर 389.64 लाख रुपये खर्च होंगे।

    इसकी भी स्वीकृति मिली है। इसके अलावा रुद्रपुर-कपरवार मार्ग के किमी चार पर सरयां के पास संकरे लघु सेतु के स्थान पर 319.91 लाख रुपये की लागत से नए सेतु का निर्माण कराया जाएगा।

    लोगों का कहना है कि बरसात के मौसम में जनता को आवागमन में भारी समस्या का सामना करना पड़ता था। लोगों को अक्सर लंबा चक्कर लगाकर अपने गंतव्य तक पहुंचना पड़ता था। अब राहत मिलेगी।

    यह भी पढ़ें- देवरिया के इन सात मार्गों पर रोडवेज बस की सुविधा नहीं, लोगों को आने-जाने में होती है परेशान

    मेरे प्रयास से तीनों लघु सेतु के निर्माण के लिए शासन से स्वीकृति मिल गई है। इससे न केवल आवागमन सहज होगा, बल्कि आर्थिक गतिविधियों को भी नई गति मिलेगी। तीनों सेतुओं का निर्माण गुणवत्ता के साथ निर्धारित समय सीमा के भीतर कराया जाएगा।

    -

    -डाॅ.रतन पाल सिंह, एमएलसी।