यूपी के इस जिले में तीन लघु सेतु के निर्माण के लिए 11.95 करोड़ स्वीकृत, जाम से मिलेगी मुक्ति

जागरण संवाददाता, रुद्रपुर। रुद्रपुर विधानसभा क्षेत्र में तीन सेतुओं का निर्माण कराया जाएगा। शासन ने इसके निर्माण के लिए करीब 11.95 करोड़ रुपये की स्वीकृत प्रदान की है। इन सेतुओं के निर्माण से क्षेत्र में विकास कार्यों को गति मिलेगी।

