देवरिया के इन सात मार्गों पर रोडवेज बस की सुविधा नहीं, लोगों को आने-जाने में होती है परेशान

जागरण संवाददाता, देवरिया। जिले के सात ऐसे मार्ग हैं जिन पर लोगों को रोडवेज बस की सुविधा उपलब्ध नहीं कर पा रहा है। जिससे लोग परेशान हैं। कई बार मांग के बावजूद अधिकारी इसे गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। बसें नहीं चलने से राहगीर निजी साधनों के जरिए व पैदल लंबी दूरी तय कर गंतव्य तक जा रहे हैं।

जिले में अभी भी इन सातों मार्गों पर निजी मोटर मालिक परिवहन व्यवस्था को संभाल रहे हैं। ऐसा नहीं कि रोडवेज के पास बसों की कमी है। सच्चाई यह है कि रोडवेज के पास बसें पर्याप्त संख्या में हैं उन्हें चलाने वाले चालकाें का अभाव है।

चालकों के अभाव में प्रतिदिन दस से पंद्रह बसें खड़ी रहती हैं। इससे विभाग को राजस्व की क्षति भी हो रही है। मार्गों पर बसों के नहीं चलने से जनता व विभाग दोनों को नुकसान हो रहा है। सभी सातों मार्गों पर बसों का संचलन शुरू हो जाए तो विभाग की आय बढ़ जाएगी।

इन मार्गों पर नहीं चलती हैं बसें

जिन मार्गों पर रोडवेज की बसें नहीं चलती हैं उनके में देवरिया- भवानीछापर,मार्ग, देवरिया- बनकटा मार्ग, देवरिया- करायल शुक्ल मार्ग, देवरिया- महेन मार्ग, देवरिया- नूनखार भटनी मार्ग, देवरिया-पचलड़ी मार्ग, देवरिया-सतरांव मार्ग शामिल है। इन मार्गों पर पांच बस चलवाने के लिए कई बार लोग एआरएम को पत्रक दिए लेकिन इन मार्गों पर बस सेवा शुरू नहीं की जा सकी।