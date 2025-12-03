Deoria News: युवक को थूक कर चटवाने के मामले में दो आरोपियों को भेजा जेल, वीडियो वायरल होने पर पुलिस का एक्शन
देवरिया में एक युवक को थूक कर चटवाने के मामले में पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। सोशल मीडिया पर वीडियो ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, देवरिया। युवक को घर बुलाकर उसकी क्षेत्र के गोबराई खास गांव के समीप पिटाई करने और चप्पल पर थूक कर चटवाने के मामले में पुलिस ने दो आरोपितों को जेल भेज दिया। इसी मामले में दो आरोपित बाल अपचारियों को समझा कर उनके स्वजन को सौंपा दिया गया।
चारों आरोपितों को पुलिस ने उनके गांव के समीप से हिरासत में लिया था। आरोपितों ने घटना को आपसी रंजिश में अंजाम देना स्वीकार किया। एक आरोपित के पास से पुलिस ने तमंचा बरामद किया है।
गोबराई गांव के अभिषेक विश्वकर्मा पुत्र अद्या विश्वकर्मा को गांव के ही दो युवक व दो नाबालिगों ने घर से बलाकर बागीचे में ले गए और बेल्ट से बेरहमी से पिटाई की। इस बीच चप्पल पर थूक कर चटवाया।घटना का वीडियो बनाकर उसे दो दिन पूर्व इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित कर दिया।
पीड़ित युवक की मां ने कोतवाली पुलिस को तहरीर दी और पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपितों को गांव के समीप से हिरासत में ले लिया। आरोपितों में अभय यादव पुत्र सुग्रीव यादव, मुकेश पुत्र चंद्रिका व दो बाल अपचारी को पुलिस ने गिरफ्तार किया।
प्रभारी निरीक्षक विनोद कुमार सिंह ने बताया कि आरोपित अभय यादव के पास से एक तमंचा पुलिस ने बरामद किया। उस पर छह मुकदमें दर्ज हैं। उसके विरुद्ध आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर जेल भेजा गया है। जबकि मुकेश को मारपीट की धारा में जेल भेजा गया है। बदमाशों को गिरफ्तार करने वाली टीम में एसआइ रिद्दवन सिंह, सिपाहीगण में शैलेंद्र कुमार, उपेद्र यादव, अजय यादव मौजूद रहे।
