Deoria News: युवक को थूक कर चटवाने के मामले में दो आरोपियों को भेजा जेल, वीडियो वायरल होने पर पुलिस का एक्शन

जागरण संवाददाता, देवरिया। युवक को घर बुलाकर उसकी क्षेत्र के गोबराई खास गांव के समीप पिटाई करने और चप्पल पर थूक कर चटवाने के मामले में पुलिस ने दो आरोपितों को जेल भेज दिया। इसी मामले में दो आरोपित बाल अपचारियों को समझा कर उनके स्वजन को सौंपा दिया गया।

चारों आरोपितों को पुलिस ने उनके गांव के समीप से हिरासत में लिया था। आरोपितों ने घटना को आपसी रंजिश में अंजाम देना स्वीकार किया। एक आरोपित के पास से पुलिस ने तमंचा बरामद किया है। गोबराई गांव के अभिषेक विश्वकर्मा पुत्र अद्या विश्वकर्मा को गांव के ही दो युवक व दो नाबालिगों ने घर से बलाकर बागीचे में ले गए और बेल्ट से बेरहमी से पिटाई की। इस बीच चप्पल पर थूक कर चटवाया।घटना का वीडियो बनाकर उसे दो दिन पूर्व इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित कर दिया।