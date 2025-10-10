देवरिया के संत विनोबा PG कॉलेज में हंगामा, छात्रों ने इस मांग को लेकर प्राचार्य को बनाया बंधक

जागरण संवाददाता, देवरिया। संत विनोबा पीजी कॉलेज में छात्रों ने कक्ष में घुसकर प्राचार्य को बंधक बना लिया। इस दौरान छात्र प्राचार्य इस्तीफा दो के नारे लगा रहे थे। करीब आधे घंटे तक हंगामा के बाद छात्र बाहर आ गए और प्राचार्य व दो अन्य शिक्षकों को कक्ष में बंद कर दिया।

