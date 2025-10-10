देवरिया के संत विनोबा PG कॉलेज में हंगामा, छात्रों ने इस मांग को लेकर प्राचार्य को बनाया बंधक
देवरिया के संत विनोबा पीजी कॉलेज में छात्रों ने प्राचार्य को बंधक बनाकर हंगामा किया। छात्रों ने पुस्तकालय में नई किताबें, खेल मैदान की उचित व्यवस्था, पीने के पानी की सुविधा और कक्षाओं में पंखे जैसी बुनियादी सुविधाओं की मांग की। उन्होंने प्राचार्य पर छात्राओं की समस्याओं पर ध्यान न देने का भी आरोप लगाया और 'प्राचार्य इस्तीफा दो' के नारे लगाए।
जागरण संवाददाता, देवरिया। संत विनोबा पीजी कॉलेज में छात्रों ने कक्ष में घुसकर प्राचार्य को बंधक बना लिया। इस दौरान छात्र प्राचार्य इस्तीफा दो के नारे लगा रहे थे। करीब आधे घंटे तक हंगामा के बाद छात्र बाहर आ गए और प्राचार्य व दो अन्य शिक्षकों को कक्ष में बंद कर दिया।
छात्र नेता श्याम मणि के नेतृत्व में बड़ी संख्या में छात्र प्राचार्य कक्ष में पहुंचे और भीतर से ताला बंद कर लिया। उसके बाद कक्ष में ही छात्र धरने पर बैठ गए। करीब आधे घंटे बाद एक सिपाही के पहुंचने पर ताला खोला। इस दौरान प्राचार्य से नोकझोंक हुई। इसके बाद कक्ष से बाहर आकर धरने पर बैठ गए।
सभी छात्र बाहर आकर प्राचार्य को कक्ष में बंद कर दिया व धरना पर ही बैठ गए। छात्रों का कहना है कि पुस्तकालय में नई किताबें उपलब्ध नहीं है। खेल मैदान की स्थिति ठीक नहीं है। पीने के लिए पानी नहीं है। क्लास रूम में पर्याप्त पंखे नहीं है। कक्षाओं में साफ सफाई नहीं हो रही है। छात्राओं की समस्याओं पर कभी ध्यान न दिया जाता है। छात्रवृत्ति का फार्म नहीं भरा जा रहा है। धरना देने वालों में विनय सिंह, हिमांशु सिंह, अभिषेक आदि मौजूद रहे।
