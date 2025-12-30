देवरिया में सरयू नदी पर डबल लेन पुल निर्माण कार्य शुरू, प्रतिदिन होता है 10 से 15 हजार वाहनों का आवागमन

संवाद सूत्र, भागलपुर (देवरिया)। भागलपुर के सामने सरयू नदी पर डबल लेन का नया पुल का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। करीब 1200 मीटर लंबे डबल लेन पुल के लिए पहले पाये की खोदाई का कार्य उस पार शुरू कर दिया गया है। तमकुहीराज से सिकंदरपुर तक प्रस्तावित फोर लेन सड़क परियोजना के तहत इसका निर्माण किया जा रहा है।

यह नया पुल बलिया व देवरिया को जोड़ने वाले जर्जर पुराने पुल के दाहिने ओर तरह 80 मीटर की दूरी पर बनाया जा रहा है। पुल निर्माण की जिम्मेदारी पंजाब की भंगल कंपनी को सौंपी गई है। वर्तमान में पुराने पुल की स्थिति बेहद खराब होने के कारण भारी वाहनों के आवागमन पर रोक लगी हुई है, जिससे क्षेत्र के व्यापारियों और यात्रियों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। नए पुल का निर्माण कार्य बलिया जनपद के तुर्तीपार की ओर से पहले पाये की खुदाई के साथ शुरू किया गया है, जबकि भागलपुर की ओर नदी में पानी रोकने के लिए बांध (बंधा) का निर्माण कराया जा रहा है। ताकि जलस्तर बढ़ने की स्थिति में भी कार्य बाधित न हो।

नया पुल बन जाने के बाद पुराने पुल पर यातायात का दबाव समाप्त हो जाएगा। विभागीय लोगों का कहना है कि कुशीनगर जिले के तमकुहीराज से लेकर बलिया के सिकंदरपुर तक फोर लेन सड़क निर्माण से क्षेत्रीय विकास को नई दिशा मिलेगी।