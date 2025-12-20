UP के इस जिले में कार्यालयों में ई-आफिस प्रणाली शुरू नहीं करा अधिकारियों को पड़ा भारी, 28 का रोका वेतन

जागरण संवाददाता, देवरिया। कलेक्ट्रेट समेत कुछ कार्यालयों में ई-आफिस प्रणाली शुरू है, लेकिन कई ऐसे कार्यालय हैं, जहां पत्रावलियों व पत्रों का व्यवहार ई-आफिस के माध्यम से करने की बजाय मैनुअल किया जा रहा है। मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव संजय प्रसाद ने जिले के ऐसे 28 कार्यालयों में ई-आफिस के माध्यम से काम नहीं किए जाने के बारे में डीएम को अवगत कराया है। इससे नाराज डीएम दिव्या मित्तल ने इन कार्यालयों के अधिकारियों का वेतन रोक दिया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

साथ ही कहा है कि जबतक अपने कार्यालय की पत्रावलियों व पत्रों का व्यवहार ई-आफिस के माध्यम से करने का प्रमाण पत्र एनआइसी के जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी के माध्यम से प्रस्तुत नहीं करते, तबतक वेतन बाधित रहेगा। डीएम की इस कार्रवाई से खलबली मची है।

डीएम ने अधीक्षण अभियंता विद्युत, एएसपी, अधीक्षक जिला कारागार, अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड देवरिया, सलेमपुर, गौरीबाजार, बरहज व मीटर परीक्षण केंद्र, एसडीएम सदर, एसडीएम सलेमपुर, एसडीएम रुद्रपुर, एसडीएम भाटपाररानी, एसडीएम बरहज, उपायुक्त उद्योग, प्राचार्य उच्च शिक्षा, प्रधानाचार्य राजकीय पालीटेक्निक गौरीबाजार, जिला खादी एवं ग्रामोद्योग अधिकारी, प्रधानाचार्य राजकीय आइटीआइ, जिला रेशम अधिकारी, जिला पर्यटन अधिकारी, बाट एवं माप निरीक्षक, जिला सूचना अधिकारी, जिला समाज कल्याण अधिकारी, तहसीलदार देवरिया, तहसीलदार सलेमपुर, तहसीलदार रुद्रपुर, तहसीलदार भाटपाररानी, तहसीलदार बरहज का वेतन बाधित किया है।