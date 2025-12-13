आज सजेगी सुरों की महफिल, मनोज तिवारी, कल्पना, भरत शर्मा समेत दिग्गज कलाकार देंगे प्रस्तुतियां

जागरण संवाददाता, देवरिया। विश्व भोजपुरी सम्मेलन की उत्तर प्रदेश इकाई के तत्वावधान में जीआइसी में आयोजित हो रहे दो दिवसीय प्रांतीय अधिवेशन की तैयारियां पूरी हो गई हैं। समारोह का उद्घाटन दिल्ली के सांसद और प्रसिद्ध भोजपुरी गायक मनोज तिवारी मृदुल करेंगे। दिग्गज कलाकारों की सुरों से महफिज सजेगी।

संस्था के शिल्पकार अरुणेश नीरन को समर्पित इस अधिवेशन का आयोजन करीब 30 साल बाद देवरिया में हो रहा है। निर्धारित कार्यक्रम के क्रम में विश्व भोजपुरी सम्मेलन के प्रांतीय महामंत्री प्रो. शैलेंद्र कुमार राव तथा ज़िलाध्यक्ष गिरजेश मिश्र ने बताया कि शनिवार को दोपहर 12 बजे से सांस्कृतिक कार्यक्रमों की शुरुआत की जाएगी। जिसमें सुविख्यात गायक भरत शर्मा व्यास, मदन राय, आराधना सिंह सहित एक दर्जन से अधिक कलाकारों की प्रस्तुतियां होंगी। हास्य अभिनेता सुनील कुमार यादव मंच पर अपनी प्रस्तुति देंगे।

कार्यक्रम की अध्यक्षता विश्व भोजपुरी सम्मेलन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजित दुबे करेंगे। इस दौरान भोजपुरी भाषा, संस्कृति और साहित्य पर न सिर्फ़ विमर्श होगा बल्कि संगठनात्मक गतिविधियों पर चर्चा की जाएगी। पहले दिन देर शाम होने वाले लोकरंग कार्यक्रम में असम मूल की सुविख्यात भोजपुरी गायिका कल्पना पटवारी, शिल्पी राज, आलोक कुमार की प्रस्तुति होगी।