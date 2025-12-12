SIR In Deoria: मृतक, स्थानांतरित व अनुपस्थित 4.25 लाख मतदाताओं का होगा सत्यापन, अब 26 दिसंबर तक चलेगा अभियान

जागरण संवाददाता, देवरिया। विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) अभियान के लिए 15 दिन की अवधि बढ़ाए जाने से राहत मिली है। इस अवधि में मृतक, स्थानांतरित व अनुपस्थित करीब 4.25 लाख मतदाताओं का सत्यापन किया जाएगा, जिससे शुद्ध मतदाता सूची बनाया जा सके। डीएम के स्तर से जिला स्तरीय अधिकारियों को तैनात किया जाएगा। बैतालपुर समेत सभी ब्लाकों के बूथों पर बीएलए व बीएलओ के बीच सूची को शुद्ध करने को लेकर बैठकें भी हुईं।

भारत निर्वाचन आयोग ने प्रदेश में 11 दिसंबर तक होने वाली एसआइआर अभियान को 26 दिसंबर तक बढ़ा दी है। मतदाताओं को 15 दिनों का और समय दिया गया है, जिससे वे मतदाता में जगह बना सकें व अपने कागजात जमा कर सकें। 31 दिसंबर को नामावलियों का प्रकाशन होगा। 28 फरवरी 2026 को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन होगा। जिले के 2409009 मतदाताओं में से 2408764 गणना प्रपत्र बांटे गए थे।

गुरुवार की शाम छह बजे तक 2405902 यानी 99.87 प्रतिशत मतदाताओं का गणना प्रपत्र डिजिटाइज्ड किया जा चुका था, जिसमें मृतक, स्थानांतरित व अनुपस्थित 425958 मतदाताओं का विवरण भी शामिल है। शुक्रवार से राजनीतिक पार्टियों के सहयोग से सत्यापन कार्य में तेजी लाई जाएगी।

तय समय के भीतर 2003 की मतदाता सूची को साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत करते हैं तो नोटिस से बच सकते हैं, अन्यथा नोटिस जारी करने पर उन्हें 12 में से कोई एक दस्तावेज प्रमाण के रूप में प्रस्तुत करना होगा।