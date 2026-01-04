लग्जरी चारपहिया वाहन में छिपाकर ले जा रहे थे शराब, पुलिस के हत्थे चढ़े दो तस्कर

संवाद सूत्र, भिंगारी बाजार (देवरिया)। लग्जरी चारपहिया वाहन टाटा पंच (माइक्रो एसयूवी) में छिपाकर बिहार ले जा रहे 85.32 लीटर शराब को खामपार पुलिस ने शनिवार की रात छपिया मोड़ के पास से बरामद किया। वाहन पर बिहार का फर्जी नंबर प्लेट लगा था। पुलिस ने तस्करी के दो आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया।

थानाध्यक्ष खामपार प्रदीप अस्थाना ने बताया कि आपरेशन प्रहार के तहत शनिवार की देर रात मुखबिर की सूचना पर पुलिस छपिया मोड़ के पास वाहनों की जांच कर रही थी। जांच के दौरान संदिग्ध चारपहिया वाहन टाटा पंच की जांच की गई, जिसमें छिपाकर रखा गया 357 पाउच अंग्रेजी शराब मात्रा 64.26 लीटर एवं 117 शीशी अंग्रेजी शराब मात्रा 21.26 लीटर बरामद किया। वाहन की जांच की गई तो उसका नंबर प्लेट फर्जी निकला।