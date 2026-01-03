देवरिया में रोडवेज बस में सीट पर बैठे-बैठे यात्री की चली गई जान, ड्यूटी से लौट रहा था घर

संवाद सूत्र, लार। रोडवेज की बस में सीट पर ही शनिवार की सुबह कड़ाके की ठंड में यात्री का हृदय गति रुकने से जान चली गई। बस के रुकने पर कंडक्टर ने शरीर में कोई हलचल नहीं देख पुलिस को सूचना दी। शव को स्वजन के सिपुर्द कर दिया गया।

उपनगर के सोनराबारी मोहल्ले के रहने वाले 52 वर्षीय छोटेलाल पासवान पुत्र स्व.राम किशुन देवरिया शहर स्थित किसी पेट्रोल पंप पर मैनेजर के पद पर कार्यरत थे। शनिवार को ड्यूटी समाप्त करने के बाद वह देवरिया से अपने घर लौटने के लिए रोडवेज बस में सवार हुए।

यात्रा के दौरान वह अपनी सीट पर शांत बैठे रहे, जिससे किसी को कोई आशंका नहीं हुई। जब बस लार उपनगर में पहुंचकर रुकी व अधिकांश यात्री उतर गए, तब कंडक्टर ने देखा कि छोटेलाल पासवान अपनी सीट पर ही बैठे हुए हैं।

आवाज देने पर भी जब कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली तो कंडक्टर को संदेह हुआ। पास जाकर देखने पर शरीर में कोई हलचल नहीं मिली। तत्काल आसपास के लोगों की मदद से उन्हें सीएचसी लार ले जाया गया, जहां चिकित्सक ने मृत घोषित कर दिया।

सीएचसी के चिकित्साधिकारी डॉ. संतोष कुमार ने बताया कि अस्पताल में मृत अवस्था में लाए गए थे। मृत्यु हार्ट अटैक या किसी अन्य कारण से हो सकता है। छोटेलाल पासवान अपने परिवार के कमाऊ सदस्य थे। वह चार भाइयों में दूसरे नंबर पर थे। उनके परिवार में तीन पुत्र व एक पुत्री हैं।