देवरिया में एक्स-रे विभाग में मारपीट और हंगामा, बिना जांच लौटे 100 से अधिक मरीज

जागरण संवाददाता, देवरिया। महर्षि देवरहा बाबा मेडिकल कॉलेज में मंगलवार को ठंड के बावजूद बड़ी संख्या में रोगी उपचार के लिए पहुंचे। एक्सरे विभाग में बड़ी संख्या में रोगी उपचार के लिए पहुंचे। यहां लाइन के बाहर से लोगों के एक्सरे कक्ष के अंदर घुसने के बाद दो पक्ष आपस में भिड़ गए। बीच बचाव करने पहुंचे सुरक्षाकर्मी से भी तीमारदार भिड़ गए।

यहां तीमारदारों के दोनों पक्षों के बीच हाथापाई और गाली-गलौज के बीच मारपीट हुई। एक घंटे तक अफरा तफरी का माहौल रहा। यहां तीन बजे के बाद 100 से अधिक रोगी बिना जांच कराए वापस लौट गए। मेडिकल कॉलेज में प्रतिदिन तीन हजार से अधिक रोगी उपचार के लिए पहुंच रहे हैं। रोगियों की संख्या ठंड में भी कम होने का नाम नहीं ले रही है। डाक्टराें व कर्मचारियों को उम्मीद है ठंड से रोगियों की संख्या कम होगी लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। सबसे अधिक हड्डी व मेडिसिन विभाग में रोगी उपचार के लिए पहुंच रहे हैं।

हड्डी रोग विभाग में भीड़ का सबसे बड़ा कारण है कि एक रोगी के साथ चार से पांच तीमारदार उपचार के लिए आ रहे हैं। प्रतिदिन 400 से 500 रोगियों की एक्सरे जांच की जा रही है। हड्डी रोग विभाग में डॉक्टरों को दिखाने के बाद डॉक्टर एक्सरे जांच अवश्य लिख रहे हैं। ऐसे में एक्सरे विभाग में जांच के लिए रोगी बड़ी संख्या में पहुंचे। इसके अलावा भर्ती रोगी भी वार्ड से एक्सरे जांच के लिए पहुंचे थे।

इस बीच कुछ लोग स्टाफ होने का हवाला देकर सीधे जांच कक्ष में घुस गए। इसका कुछ युवकों ने विरोध किया और उसके बाद दो पक्षों में विवाद के बाद यहां स्थित बिगड़ गई। सुरक्षाकर्मी ने अन्य सुरक्षाकर्मियों को इसकी जानकारी देकर उन्हें मौके पर बुलाया।