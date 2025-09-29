20 साल की प्रेमिका के साथ फरार हुआ तीन बच्चों का बाप, तोड़ा पत्नी से किया ये वादा

पथरदेवा क्षेत्र में एक शादीशुदा आदमी जो तीन बच्चों का पिता है एक युवती को प्रेम जाल में फंसाकर फरार हो गया। युवती के परिवार और युवक की पत्नी ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। पत्नी ने पहले भी राज्य महिला आयोग में शिकायत की थी जिसके बाद युवक ने संबंध न रखने का वादा किया था। पुलिस मामले की जांच कर रही है। यह मामला देवरिया का है।

संवाद सूत्र, पथरदेवा। बघौचघाट थाना क्षेत्र के एक गांव में शादीशुदा युवक तीन बच्चों का पिता होने के बावजूद गांव की ही 20 वर्षीय युवती को प्रेमजाल में फंसा कर घर से फरार हो गया। घटना की जानकारी होने पर युवती के परिजनों ने थाने में तहरीर दी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें