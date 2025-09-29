20 साल की प्रेमिका के साथ फरार हुआ तीन बच्चों का बाप, तोड़ा पत्नी से किया ये वादा
पथरदेवा क्षेत्र में एक शादीशुदा आदमी जो तीन बच्चों का पिता है एक युवती को प्रेम जाल में फंसाकर फरार हो गया। युवती के परिवार और युवक की पत्नी ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। पत्नी ने पहले भी राज्य महिला आयोग में शिकायत की थी जिसके बाद युवक ने संबंध न रखने का वादा किया था। पुलिस मामले की जांच कर रही है। यह मामला देवरिया का है।
संवाद सूत्र, पथरदेवा। बघौचघाट थाना क्षेत्र के एक गांव में शादीशुदा युवक तीन बच्चों का पिता होने के बावजूद गांव की ही 20 वर्षीय युवती को प्रेमजाल में फंसा कर घर से फरार हो गया। घटना की जानकारी होने पर युवती के परिजनों ने थाने में तहरीर दी।
युवक की पत्नी ने भी अपने पति पर शादीशुदा होने और तीन बच्चों के पिता होने के बावजूद दूसरी युवती से संबंध बनाने और उसे लेकर भाग जाने का आरोप लगाते हुए तहरीर दर्ज कराई है।
इसके पूर्व भी पत्नी ने राज्य महिला आयोग की जनसुनवाई में पति के खिलाफ गुहार लगाई थी। उस समय युवक ने आयोग के समक्ष लिखित में वचन दिया था कि वह अपनी प्रेमिका से कोई रिश्ता नहीं रखेगा और पत्नी व बच्चों के साथ रहेगा।
लेकिन कुछ ही दिनों बाद वह अपनी प्रेमिका को लेकर फरार हो गया। युवक पहले गांव में दूध बेचने का काम करता था, फिलहाल बाहर नौकरी कर रहा है और अच्छी कमाई भी करता है।
इस संबंध में थानाध्यक्ष विशाल उपाध्याय ने बताया कि दोनों पक्षों से तहरीर मिली है। मामले की जांच की जा रही है और विधिक कार्रवाई की जाएगी।
