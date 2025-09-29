Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    देवरिया में 'Operation Sindoor' थीम पर सजा भव्य दुर्गा पूजा पंडाल, देखने के लिए दर्शकों की उमड़ रही भीड़

    By Nikhilesh Tripathi Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Mon, 29 Sep 2025 05:25 PM (IST)

    पथरदेवा में शिवा क्लब द्वारा निर्मित दुर्गा पंडाल इस बार पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर आधारित है जो दर्शकों को आकर्षित कर रहा है। पंडाल में सैनिकों की वीरता रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री की रणनीति और ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को दर्शाया गया है। पेड़ मां के नाम की झांकी पर्यावरण संरक्षण का संदेश देती है।

    prefferd source google
    Hero Image
    पथरदेवा में ऑपरेशन सिंदूर थीम पर सजा भव्य दुर्गा पंडाल।

    संवाद सूत्र, पथरदेवा। नवरात्र पर्व पर पथरदेवा का शिवा क्लब इस बार भव्य और अद्वितीय झांकी का केंद्र बना हुआ है। क्लब की ओर से तैयार किया गया दुर्गा पंडाल में पहलगाम हमले से लेकर ऑपरेशन सिंदूर थीम पर आधारित है। जिसने स्थानीय लोगों के साथ ही दूर-दराज से आने वाले दर्शकों का ध्यान आकृष्ट किया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पंडाल के भीतर की सजावट में सबसे खास आकर्षण वह झांकी है, जिसमें देश की सुरक्षा और सैनिकों की वीरता को जीवंत रूप में दर्शाया गया है। आतंकवादियों द्वारा पहलगाम में आए पर्यटकों से कैसे जाती, धर्म पूछकर उनकी हत्या किया जा रहा है।

    इसके बाद रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री द्वारा रणनीति बनाने के लिए की गई बैठक का चित्रण किया गया है। उसके बाद दिखाया गया है कि कैसे मां दुर्गा का आशीर्वाद लेकर वीर सैनिकों ने दुश्मनों पर हमला बोला।

    झांकी में ऑपरेशन की सफलता और उसके बाद देशभर में फैली खुशी का भी सजीव प्रदर्शन किया गया है। इसके साथ ही आपरेशन सिंदूर को अंजाम देने वाली बेटियों का दृश्य को भी दर्शाया गया है।

    इसके साथ ही पंडाल में एक पेड़ मां के नाम की झांकी भी तैयार की गई है। इसमें पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए पेड़ और मां के महत्व को दर्शाया गया है।

    आयोजकों का कहना है कि आस्था और संस्कृति के साथ प्रकृति की रक्षा भी हमारी जिम्मेदारी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस बार की थीम ने नवरात्र के धार्मिक उत्सव को देशभक्ति और सामाजिक सरोकारों के रंग में रंग दिया है।

    पंडाल में अभी से प्रतिदिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु और दर्शक देखने पहुंच रहे हैं। बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक सभी झांकी को देखकर उत्साहित हो रहे हैं।

    आयोजकों और सभासद अजय सिंह का कहना है कि इस तरह की थीम से युवाओं में न केवल राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ेगी, बल्कि उन्हें सैनिकों की वीरता और पर्यावरण संरक्षण से भी प्रेरणा मिलेगी। नवरात्र के दौरान यह पंडाल पूरे क्षेत्र में आकर्षण का केंद्र बना रहेगा।

    दुर्गा पंडाल में आपरेशन सिंदूर पर आधारित थीम

    • पहलगाम आतंकी हमला का चित्रण।
    • प्रधानमंत्री मोदी व रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की रणनीति से लेकर सैनिकों के सफल हमले तक का चित्रण।
    • विजय उत्सव के दृश्य में सैनिकों और देशवासियों की खुशी को दिखाया गया।
    • एक पेड़ मां के नाम झांकी से पर्यावरण संरक्षण और मां के महत्व का संदेश।
    • ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम देने वाली साहसी बेटियों का दृश्य।