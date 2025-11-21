Deoria News: बिना शटडाउन वापस किए ही बहाल कर दी विद्युत आपूर्ति, बाल-बाल बचा लाइनमैन
मझगांवा में उसरा विद्युत सब स्टेशन पर एसएसओ की लापरवाही से एक लाइनमैन की जान जाते-जाते बची। शट डाउन वापस लिए बिना विद्युत आपूर्ति बहाल कर दी गई, जिससे पोल पर चढ़ रहे लाइनमैन को ग्रामीणों ने सतर्क किया। पूर्व में भी इसी स्टेशन पर लापरवाही से एक बच्ची की जान गई थी, जिसके बाद जेई निलंबित हुए थे। अधिशासी अभियंता ने जांच के आदेश दिए हैं।
संवाद सूत्र, मझगांवा। एक विद्युत कर्मी की लापरवाही से फिर से एक लाइनमैन की जान जाते जाते बची। विद्युत सब स्टेशन उसरा में तैनात एसएसओ ने शट डाउन वापस किए बगैर की विद्युत आपूर्ति बहाल कर दी। पोल पर चढ़ रहे लाइनमैन को नीचे से अन्य लाइनमैनों और गांव के लोगों ने चिल्ला कर उसे नीचे उतरने को कहा और उसकी जान बचाई। लाइनमैन ने इसकी सूचना विभाग अधिकारियों को दी।
कुछ दिन पूर्व इसी सब स्टेशन के विद्युत कर्मचारियों की लापरवाही से एक बच्ची की भी जान चली गई थी। जिसमें जेई निलंबित हो गए थे। अन्य के विरुद्ध जांच चली रही है। स्टेशन पर तैनात एसएसओ की लापरवाही लाइनमैन की जान ले सकती है।
फुलवरिया करन में लाइट खराबी थी। गुरुवार को लाइनमैन जयप्रकाश गुप्ता, मोहम्मद शाहिद व महेश कुशवाहा लाइट ठीक करने फुलवरिया पहुंचे। सुबह 8:38 पर शटडाउन लेकर पोल पर चढ़कर काम किया।
यह भी पढ़ें- देवरिया के 3.10 लाख उपभोक्ताओं को मिलेगा OTS का लाभ, सरचार्ज पर 100 प्रतिशत छूट के साथ मूलधन पर भी मिलेगी छूट
वहां से उतरकर लाइनमैन जय प्रकाश अभी दूसरे पोल चढ़ रहा था। जब वह तार के नजदीक पंहुचां तभी आपूर्ति आ गई। विगत आठ नवंबर को सुरौली थाना क्षेत्र के परसा जंगल निवासी मेघनाथ यादव की पांच वर्षीय पुत्री अनन्या की जान चली गई थी।
वहीं उनकी पत्नी सरोज देवी गंभीर रूप से झुलस गईं थी। इस मामले में जेई रामप्रवेश यादव सस्पेंड हो गए थे। अधिशासी अभियंता चंद्रमा प्रसाद ने बताया कि मामले की जानकारी है। जांच कर कार्रवाई की जाएगी।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।