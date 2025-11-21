Deoria News: बिना शटडाउन वापस किए ही बहाल कर दी विद्युत आपूर्ति, बाल-बाल बचा लाइनमैन

संवाद सूत्र, मझगांवा। एक विद्युत कर्मी की लापरवाही से फिर से एक लाइनमैन की जान जाते जाते बची। विद्युत सब स्टेशन उसरा में तैनात एसएसओ ने शट डाउन वापस किए बगैर की विद्युत आपूर्ति बहाल कर दी। पोल पर चढ़ रहे लाइनमैन को नीचे से अन्य लाइनमैनों और गांव के लोगों ने चिल्ला कर उसे नीचे उतरने को कहा और उसकी जान बचाई। लाइनमैन ने इसकी सूचना विभाग अधिकारियों को दी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

कुछ दिन पूर्व इसी सब स्टेशन के विद्युत कर्मचारियों की लापरवाही से एक बच्ची की भी जान चली गई थी। जिसमें जेई निलंबित हो गए थे। अन्य के विरुद्ध जांच चली रही है। स्टेशन पर तैनात एसएसओ की लापरवाही लाइनमैन की जान ले सकती है।