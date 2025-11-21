जागरण संवाददाता, देवरिया। बिजली उपभोक्ताओं को जल्द ही राहत मिलेगी। एक दिसंबर से एक मुश्त समाधान योजना (ओटीएस) शुरू होगी। जिले के करीब 3.10 लाख उपभोक्ताओं को इस योजना का लाभ मिलेगा। तीन चरणों में यह योजना फरवरी 2026 तक चलेगी। योजना का लाभ लेने के लिए पंजीकरण कराना होगा।

जिले के चार वितरण खंडों में विभिन्न भार के करीब 4.80 लाख उपभोक्ता हैं, जिसमें 10 से 15 प्रतिशत उपभोक्ता ऐसे है, जो अपने बिलों का नियमित भुगतान करते है। इसके अलावा अन्य उपभोक्ता बिजली का प्रयोग तो करते है, लेकिन बिलों का भुगतान समय से नहीं करते। जिसके कारण इन उपभोक्ताओं पर बिजली बिल बढ़ने के साथ विलंब शुल्क भी बढ़ जाता है।

ऐसे उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए सरकार ने एक बार पुनः एक मुश्त समाधान योजना शुरू की है। इसमें घरेलू, एक किलोवाट तक के वाणिज्य उपभोक्ताओं को सरचार्ज, विलंब शुल्क में शत-प्रतिशत छूट के साथ एक मुश्त जमा करने पर मूलधन में भी 25 प्रतिशत तक की छूट मिलेगी। इसके अलावा विद्युत चोरी के मामलों में निर्धारित कर पर 50 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी।