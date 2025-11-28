Deoria News: हाईकोर्ट के आदेश पर आज लार बाजार से हटेगा अतिक्रमण, जाम से मिलेगी राहत

संवाद सूत्र, लार। हर दिन जाम से जूझने वाले लार बाजार की मुख्य सड़क से शुक्रवार को अतिक्रमण हटाया जाएगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर यह कार्रवाई की जाएगी। सलेमपुर की एसडीएम दिशा श्रीवास्तव की तरफ से अतिक्रमण हटाने के लिए राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियों की टीम गठित की गई है, जिसमें नायब तहसीलदार सलेमपुर, नायब तहसीलदार भटनी, तीन राजस्व निरीक्षक व नौ लेखपाल शामिल रहेंगे। अधिवक्ता प्रदीप कुमार पांडेय ने हाईकोर्ट में पीआइएल दाखिल कर लार बाजार से अतिक्रमण हटाने का अनुरोध किया था। हाईकोर्ट के आदेश पर एसडीएम की ओर से अतिक्रमण हटाकर रिपोर्ट भेज दी गयी थी। अधिवक्ता का आरोप है कि अतिक्रमण हटाने के नाम पर तहसील प्रशासन ने खानापूरी की गई थी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें