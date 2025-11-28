शादी के दो दिन बाद ही दुल्हन ने ससुराल में रहने से किया इंकार, पति से बोली- 'मुझे घर जाना है'

संवाद सूत्र, भलुअनी। नगर पंचायत के वार्ड नं. सात लोकमान्य तिलक नगर में शादी के बाद विदा होकर आई दुल्हन के रवैये से जहां लोग आक्रोशित हो गए, वही स्वजन भी आश्चर्य चकित हो गए। काफी देर तक मान मनौवल होता रहा। मगर दुल्हन टस से मस नहीं हुई। नतीजा यह हुआ कि संभ्रांत लोगों की मौजूदगी में लड़की पक्ष व लड़का पक्ष आपसी समझौता करते हुए अलग-अलग रहने का निर्णय लिए।

