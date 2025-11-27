Deoria News: भूमि से नहीं हटा कब्जा तो राज्य विश्वविद्यालय बनने में आ सकती है अड़चनें, शासन को गया है प्रस्ताव

जागरण संवाददाता, देवरिया। बीआरडी पीजी कालेज की भूमि से कब्जा नहीं हटा तो राज्य विश्वविद्यालय के रूप में इसे परिवर्तित करने की राह में अचड़नें आ सकती हैं। महाविद्यालय के नाम से करीब 70 एकड़ भूमि है, लेकिन 65 एकड़ ही महाविद्यालय के कब्जे में है। शेष भूमि पर दूसरे लोगों ने कब्जा जमा लिया है। ऐसे में यदि कब्जा वाली भूमि कालेज को नहीं मिली तो मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है।

भारत सरकार की नई शिक्षा नीति 2020 के तहत बीआरडी पीजी कालेज, राज्य विश्वविद्यालय बनने की अर्हता रखता है। महाविद्यालय प्रशासन की ओर से राज्य विश्वविद्यालय के रूप में परिवर्तित करने का प्रस्ताव दो माह पूर्व शासन को भेजा गया है। जिसमें अवगत कराया गया है कि 15 एकड़ में महाविद्यालय परिसर व आवासीय एवं बागबानी क्षेत्र स्थित है। जबकि 55 एकड़ भूमि कृषि क्षेत्र के रूप में छोड़ा गया है।