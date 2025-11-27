दिल्ली की दावत में पहुंचे माननीय, देवरिया में प्रतिनिधियों ने संभाली कुर्सियां

सुधांशु त्रिपाठी, देवरिया। दिल्ली की खास दावत ने दिशा की बैठक को हल्का कर दिया। बैठक में कई माननीय नहीं पहुंचे तो उनके प्रतिनिधियों ने कुर्सियां संभालीं। विकास कार्यों पर गंभीरता से चर्चा नहीं हो सकी। भाजपा से जुड़े लोगों का कहना है कि बिहार चुनाव में राजग की जीत के बाद प्रचार की कमान संभालने वाले सांसदों, विधायकों व एमएलसी को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की ओर से विशेष दावत का निमंत्रण मिला था। इसी कार्यक्रम में शामिल होने के कारण अधिकतर जनप्रतिनिधि देवरिया नहीं लौट सके।

जिले की विकास योजनाओं की समीक्षा के लिए आयोजित इस अति महत्वपूर्ण बैठक में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, राज्य मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम, सदर विधायक डा.शलभ मणि त्रिपाठी, रुद्रपुर विधायक जयप्रकाश निषाद, रामपुर कारखाना विधायक सुरेंद्र चौरसिया, भाटपाररानी विधायक सभाकुंवर के अलावा एमएलसी डा. रतनपाल सिंह, ध्रुव कुमार त्रिपाठी व देवेंद्र प्रताप सिंह विभिन्न कारणों से नहीं पहुंच सके।

दिशा की बैठक में सरकारी योजनाओं की प्रगति, विभागीय रिपोर्टों की समीक्षा व भविष्य की प्राथमिकताओं पर चर्चा का प्रमुख मंच माना जाता है, लेकिन इस बार जनप्रतिनिधियों की कमी स्पष्ट दिखी। बैठक में विभिन्न विभागों ने अपनी प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की। कई विभागों ने योजनाओं के क्रियान्वयन में आ रही चुनौतियों को भी रखा।

अधिकारियों का कहना है कि जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में समाधान और बेहतर निर्देश मिलते हैं, जिससे काम में तेजी आती है। मगर इस बार उनकी अनुपस्थिति के कारण कई मुद्दों पर आगे की दिशा तय नहीं हो सकी। भाजपा नेताओं का कहना है कि बिहार चुनाव में राजग की जीत के बाद पार्टी नेतृत्व की ओर से दावत में शामिल होने की मजबूरी के चलते माननीय दिल्ली गए थे। डीआरडीए के पीडी अनिल कुमार ने बताया कि सभी जनप्रतिनिधियों को बैठक की सूचना दी गई थी। अधिकतर माननीयों ने बाहर होने की जानकारी दी थी।