दिल्ली की दावत में पहुंचे माननीय, देवरिया में प्रतिनिधियों ने संभाली कुर्सियां
देवरिया में दिशा की बैठक में जनप्रतिनिधियों की अनुपस्थिति रही, क्योंकि कई माननीय दिल्ली में एक विशेष दावत में शामिल होने गए थे। इस कारण विकास कार्यों पर चर्चा प्रभावित हुई। कृषि मंत्री समेत कई विधायक और एमएलसी बैठक में नहीं आ सके, जिससे सरकारी योजनाओं की समीक्षा और विभागीय रिपोर्टों पर विचार-विमर्श अधूरा रहा। अधिकारियों ने जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी को महत्वपूर्ण बताया।
सुधांशु त्रिपाठी, देवरिया। दिल्ली की खास दावत ने दिशा की बैठक को हल्का कर दिया। बैठक में कई माननीय नहीं पहुंचे तो उनके प्रतिनिधियों ने कुर्सियां संभालीं। विकास कार्यों पर गंभीरता से चर्चा नहीं हो सकी। भाजपा से जुड़े लोगों का कहना है कि बिहार चुनाव में राजग की जीत के बाद प्रचार की कमान संभालने वाले सांसदों, विधायकों व एमएलसी को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की ओर से विशेष दावत का निमंत्रण मिला था। इसी कार्यक्रम में शामिल होने के कारण अधिकतर जनप्रतिनिधि देवरिया नहीं लौट सके।
जिले की विकास योजनाओं की समीक्षा के लिए आयोजित इस अति महत्वपूर्ण बैठक में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, राज्य मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम, सदर विधायक डा.शलभ मणि त्रिपाठी, रुद्रपुर विधायक जयप्रकाश निषाद, रामपुर कारखाना विधायक सुरेंद्र चौरसिया, भाटपाररानी विधायक सभाकुंवर के अलावा एमएलसी डा. रतनपाल सिंह, ध्रुव कुमार त्रिपाठी व देवेंद्र प्रताप सिंह विभिन्न कारणों से नहीं पहुंच सके।
दिशा की बैठक में सरकारी योजनाओं की प्रगति, विभागीय रिपोर्टों की समीक्षा व भविष्य की प्राथमिकताओं पर चर्चा का प्रमुख मंच माना जाता है, लेकिन इस बार जनप्रतिनिधियों की कमी स्पष्ट दिखी। बैठक में विभिन्न विभागों ने अपनी प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की। कई विभागों ने योजनाओं के क्रियान्वयन में आ रही चुनौतियों को भी रखा।
अधिकारियों का कहना है कि जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में समाधान और बेहतर निर्देश मिलते हैं, जिससे काम में तेजी आती है। मगर इस बार उनकी अनुपस्थिति के कारण कई मुद्दों पर आगे की दिशा तय नहीं हो सकी।
भाजपा नेताओं का कहना है कि बिहार चुनाव में राजग की जीत के बाद पार्टी नेतृत्व की ओर से दावत में शामिल होने की मजबूरी के चलते माननीय दिल्ली गए थे। डीआरडीए के पीडी अनिल कुमार ने बताया कि सभी जनप्रतिनिधियों को बैठक की सूचना दी गई थी। अधिकतर माननीयों ने बाहर होने की जानकारी दी थी।
यह भी पढ़ें- देवरिया से कानपुर तक दिन में शुरू हुई AC Bus सेवा, 990 रुपये किराये में आसान होगा सफर
मैं इस समय लखनऊ में हूं। परिवार में वैवाहिक कार्यक्रम के कारण व्यस्त हूं। इसलिए बैठक में शामिल नहीं हो सका। -सभाकुंवर, विधायक भाटपाररानी
आज मैं दिल्ली हूं। नेताओं से भेंट मुलाकात करने के लिए आया था। इसलिए बैठक में शामिल नहीं हो सका। -देवेंद्र प्रताप सिंह, एमएलसी
राजस्व परिषद की एक आवश्यक मीटिंग में लखनऊ हूं। इस कारण से दिशा की बैठक में नहीं आ सका। मेरे प्रतिनिधि बैठक में गए थे।- रतनपाल सिंह, एमएलसी
इस समय लगन में व्यस्तता के कारण देवरिया में आयोजित दिशा की बैठक में नहीं आ सका। मेरे प्रतिनिधि के रूप में अवधेश सिंह गए थे।- ध्रुव कुमार त्रिपाठी, एमएलसी
भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से दिल्ली में मुलाकात का पूर्व निर्धारित कार्यक्रम था। इसकी वजह से दिशा की बैठक में नहीं आ सका।
-सूर्य प्रताप शाही, कृषि मंत्री, प्रदेश सरकार
केंद्रीय नेतृत्व के बुलावे पर दिल्ली आई हूं। यह कार्यक्रम बहुत पहले से तय था। इसलिए दिशा की बैठक में नहीं आ सकी।
-विजय लक्ष्मी गौतम, राज्य मंत्री
पार्टी की एक महत्वपूर्ण बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली आया हूं। बिहार में प्रचंड जीत के बाद केंद्रीय नेताओं से सराहना भी मिल रही है।
-डा. शलभ मणि त्रिपाठी, विधायक, देवरिया सदर
एक अति आवश्यक कार्य से दिल्ली आया हूं। इसलिए जनपद की दिशा की बैठक में उपस्थित नहीं रह सका।
-सुरेंद्र चौरसिया, विधायक, रामपुर कारखाना
पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के दिल्ली आवास पर बिहार चुनाव प्रचार करने वाले देशभर के प्रवासी नेताओं को बुलाया गया था। दिशा की बैठक की तिथि आगे बढ़ाने के लिए डीएम से कहा गया था। लेकिन तारीख नहीं बदली गई।
-जय प्रकाश निषाद, विधायक, रुद्रपुर
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।