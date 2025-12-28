देवरिया में शुरू हुआ बाईपास रोड का निर्माण, लोगों को आवागमन में होगी सुविधा
लंबे समय से बदहाल लार बाईपास रोड का निर्माण कार्य फिर से शुरू हो गया है। दलदली जमीन की समस्या को खत्म करने के लिए चूना और सूखा सीमेंट बिछाकर मजबूत आधा ...और पढ़ें
संवाद सूत्र, लार। लंबे समय से बदहाली झेल रहे लार बाईपास रोड के निर्माण कार्य ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है। सड़क निर्माण के दौरान दलदली जमीन की समस्या को खत्म करने के लिए पहले नीचे चुना डाला जा रहा है और उसके ऊपर सूखा सीमेंट बिछाकर मजबूत आधार तैयार किया जा रहा है। इससे सड़क की मजबूती बढ़ेगी और क्षेत्रवासियों को आवागमन की गंभीर समस्या से जल्द राहत मिलने की उम्मीद जगी है।
हिंदूवादी नेता अरुण कुमार सिंह गुड्डू ने बाईपास रोड के कार्य में तेजी आने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आभार प्रकट किया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देशों के बाद अब जमीनी स्तर पर काम दिखाई दे रहा है और वर्षों से चली आ रही समस्या का समाधान होने जा रहा है।
गौरतलब है कि कुछ माह पूर्व अरुण सिंह गुड्डू ने इसी दलदली सड़क पर कीचड़ में लेटकर विरोध प्रदर्शन किया था, जिसका वीडियो पूरे प्रदेश में वायरल हुआ था।
विपक्षी दलों ने भी इस वीडियो को आधार बनाकर सरकार पर जमकर निशाना साधा था।उस समय सड़क की हालत इतनी खराब थी कि निर्माण कार्य ठप पड़ा हुआ था। करीब पांच महीने बाद अब दोबारा काम शुरू होने से लोगों में उम्मीद जगी है।
निर्माण पूरा होते ही लार बाईपास से गुजरने वाले राहगीरों और स्थानीय निवासियों को जाम, कीचड़ और दुर्घटनाओं से निजात मिलने की संभावना है। क्षेत्रवासियों का कहना है कि बाईपास बन जाने से आवागमन सुगम होगा और नगर को बड़ी राहत मिलेगी।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।