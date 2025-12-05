अंतरराष्ट्रीय कॉल को लोकल में बदलने वाले गिराेह का पर्दाफाश, आरोपी ने बांग्लादेशी नागरिकों से ली थी तकनीकी जानकारी

जागरण संवाददाता, देवरिया। बांग्लादेशी नागरिकों से तकनीकी प्रशिक्षण हासिल कर अंतरराष्ट्रीय काल को लोकल काल में बदलने के खेल का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। पुलिस व बीएसएनएल कार्यालय की संयुक्त टीम के प्रयास से आरोपित को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। उसके पास से काल को बदलने में प्रयोग आने वाले भारी मात्रा में सिम बाक्स व सिम कार्ड, एंटीना, लैपटाप, राउटर आदि बरामद किया। यह जानकारी एएसपी उत्तरी आनंद कुमार पांडेय ने दी।

उन्होंने बताया कि पुलिस को अंतरराष्ट्रीय काल को लोकल काल में बदलने के गिरोह के सक्रिय होने की जानकारी मिली थी। इस मामले में साइबर थाना, बीएसएनएल कार्यालय के कर्मचारियों व एसओजी की संयुक्त टीम गठित की गई। टीम ने मईल के कुंडौली गांव के रहने वाले तेज नारायण सिंह पुत्र हंसनाथ सिंह को शहर के रामगुलाम टोला संकटमोचन गली के घर से पकड़ा।

कड़ाई से पूछताछ में आरोपित ने बताया कि वह मारीशस में 2015 से 2022 तक रहकर इलेक्ट्रीशियन का काम करता था। वहां बांग्लादेशी नागरिक आदिल अहमद व समीर मिले, जो अंतरराष्ट्रीय काल को लोकल काल में बदलने का खेल करते थे। बांग्लादेशी नागरिकाें ने बताया कि विदेश से भारत में बात करने का ज्यादा पैसा लगता है। यदि ज्यादा पैसा कमाना है तो अपने यहां सिम बाक्स लगाकर कमा सकते हो।

आरोपित ने उनसे तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त किया। बांग्लादेशी नागरिकों ने बताया कि उनके गिरोह का एक व्यक्ति कोलकाता में मिलेगा। वह सिम बाक्स व भारतीय सिम उपलब्ध कराएगा। मारीशस से वापस भारत आने पर आरोपित ने कोलकाता जाकर सिम बाक्स व सिम प्राप्त किया व सिम बाक्स को एंप्लीफायर के रूप में डिजायन कर कोलकाता से अपने घर लाया। सभी सिम बाक्स को इंटरनेट से कनेक्ट कर चालू कर दिया।

बांग्लादेशी नागरिक समीर वाट्सएप पर लिंक व आइडी पासवर्ड भेजता था। जिस लिंक को आरोपित गूगल क्रोम पर सर्च कर साइट खोलता था। फिर आइडी व पासवर्ड से अकाउंट लागिन कर सिम बाक्स में लगे सिम एक्टिव हो जाते थे। जिसका उपयोग अंतरराष्ट्रीय कॉल को वीओआइपी (वायस ओवर इंटरनेट प्रोटोकाल) के जरिये सामान्य कॉल में परिवर्तित कर फर्जी रूप से कमाई कर रहा था।