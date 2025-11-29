Language
    देवरिया में प्रेमी के साथ जाने की जिद पर अड़ी रही प्रेमिका, चार घंटे तक चली पंचायत में हुआ यह फैसला

    By Bhagwan Upadhyay Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Sat, 29 Nov 2025 03:37 PM (IST)

    बरहज में एक युवती अपने प्रेमी के साथ भाग गई, जिसकी शादी 4 दिसंबर को होनी थी। पुलिस ने दोनों को पकड़कर थाने ले आई, जहाँ पंचायत हुई। दोनों परिवारों के समझाने के बावजूद, प्रेमी युगल साथ रहने की जिद पर अड़े रहे। आखिरकार, पुलिस ने उन्हें बालिग होने के कारण साथ जाने दिया, क्योंकि वे अलग होने को तैयार नहीं थे।

    बरहज में थाने पर चार घंटे तक चलती रही पंचायत। जागरण

    संवाद सूत्र, बरहज। एक गांव की रहने वाली युवती गुरुवार को सुबह प्रेमी के साथ फरार हो गई। घर वालों की सूचना पर पुलिस ने रात को युवती को उसके प्रेमी के साथ पकड़ लिया। प्रेमी युगल के स्वजन को सूचना दी। दोनों पक्ष थाने पहुंचे। करीब चार घंटे तक थाने में पंचायत चली, लेकिन दोनों अलग होने को तैयार नहीं हुए। जिस पर पुलिस उन्हें बालिग होने का हवाला देते हुए छोड़ दिया।

    युवती की शादी की शादी चार दिसंबर को होनी थी। इसी बीच उसकी प्रेम गोरखपुर जनपद के एक गांव के रहने वाले युवक से हो गया। युवक की शादी भी इसी साल सात दिसम्बर को तय थी। दोनों परिवार शादी की तैयारी में व्यस्त थे। इसी बीच प्रेमी युगल गुरुवार को सुबह घर से भाग निकले।

    इसकी जानकारी युवती के पिता ने पुलिस को दी। गुमशुदगी दर्ज कर पुलिस तलाश में जुट गई और रात को करीब आठ बजे चौरीचौरा से प्रेमी युगल को मोबाइल लोकेशन से पकड़ लिया। क्षेत्र से बरामद कर थाने को सुपुर्द किया जिस पर प्रेमी प्रेमिका के स्वजन व ससुराल पक्ष के लोग थाना पर इकट्ठा हो गए सभी ने एक दूसरे को घर ले जाने के लिए अनुनय विनय करने लगे लेकिन प्रेमी-प्रेमिका किसी की एक नहीं सुने दोनों एक दूसरे के साथ जाने के जिद करते रहे।

    चार घंटे तक चली पंचायत के बाद पुलिस ने दोनों को सुलह समझौता कराकर एक साथ जाने दिया।

