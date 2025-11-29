देवरिया में प्रेमी के साथ जाने की जिद पर अड़ी रही प्रेमिका, चार घंटे तक चली पंचायत में हुआ यह फैसला

संवाद सूत्र, बरहज। एक गांव की रहने वाली युवती गुरुवार को सुबह प्रेमी के साथ फरार हो गई। घर वालों की सूचना पर पुलिस ने रात को युवती को उसके प्रेमी के साथ पकड़ लिया। प्रेमी युगल के स्वजन को सूचना दी। दोनों पक्ष थाने पहुंचे। करीब चार घंटे तक थाने में पंचायत चली, लेकिन दोनों अलग होने को तैयार नहीं हुए। जिस पर पुलिस उन्हें बालिग होने का हवाला देते हुए छोड़ दिया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

युवती की शादी की शादी चार दिसंबर को होनी थी। इसी बीच उसकी प्रेम गोरखपुर जनपद के एक गांव के रहने वाले युवक से हो गया। युवक की शादी भी इसी साल सात दिसम्बर को तय थी। दोनों परिवार शादी की तैयारी में व्यस्त थे। इसी बीच प्रेमी युगल गुरुवार को सुबह घर से भाग निकले।