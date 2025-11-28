देवरिया में बिना मानचित्र बनाए गए मजार मामले में नहीं हुई सुनवाई, एक दिसंबर को मिली नई तारीख

जागरण संवाददाता, देवरिया। बिना मानचित्र स्वीकृति के बनाए गए मजार मामले में गुरुवार को सुनवाई नहीं हो सकी है। अधिवक्ता के निधन के कारण कोर्ट नहीं चली। फिलहाल नियत प्राधिकारी एसडीएम सदर श्रुति शर्मा की कोर्ट में एक दिसंबर से नियमित सुनवाई की तैयारी है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें