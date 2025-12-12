जेल में पेन और पेपर लेकर घूम रहे पूर्व आईपीएस अमिताभ, अधिकारियों के हाथ-पैर फूले

जागरण संवाददाता, देवरिया। प्‍लॉट की खरीद-बिक्री में जालसाजी के मामले में रिटायर्ड आईपीएस अमिताभ ठाकुर को जिला कारागार के हाई सिक्वोरिटी बैरक में रखा गया है। बता दें कि लखनऊ पुलिस ने उन्हें बुधवार को न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

अमिताभ जेल में अपने साथ ए फोर साइज के 50-60 सादे पेज लेकर गए हैं। जब भी उन्‍हें समय मिल रहा है, वह लिखना शुरू कर दे रहे हैं। क्या लिख रहे हैं किसी को पता नहीं है। लेकिन उनके इस लेखन से जेल के अधिकारियों में हड़कंप है।