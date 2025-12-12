Language
    जेल में पेन और पेपर लेकर घूम रहे पूर्व आईपीएस अमिताभ, अधिकारियों के हाथ-पैर फूले

    By Jagran News Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Fri, 12 Dec 2025 12:49 PM (IST)

    देवरिया जेल में प्लॉट की खरीद-बिक्री में जालसाजी के मामले में रिटायर्ड आईपीएस अमिताभ ठाकुर को हाई सिक्योरिटी बैरक में रखा गया है। लखनऊ पुलिस ने उन्हें ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, देवरिया। प्‍लॉट की खरीद-बिक्री में जालसाजी के मामले में रिटायर्ड आईपीएस अमिताभ ठाकुर को जिला कारागार के हाई सिक्वोरिटी बैरक में रखा गया है। बता दें कि लखनऊ पुलिस ने उन्हें बुधवार को न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया।

    अमिताभ जेल में अपने साथ ए फोर साइज के 50-60 सादे पेज लेकर गए हैं। जब भी उन्‍हें समय मिल रहा है, वह लिखना शुरू कर दे रहे हैं। क्या लिख रहे हैं किसी को पता नहीं है। लेकिन उनके इस लेखन से जेल के अधिकारियों में हड़कंप है।

    उनके लगातार लेखन से कारागार के अधिकारियों की बेचैनी इसलिए भी बढ़ गई है क्‍योंकि वह कहीं जेल की कमियों को विस्तार से लिख कर शासन में शिकायत न कर दें। पुलिस पर वह लगातार दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाते रहे हैं।

