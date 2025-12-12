पूर्व IPS अमिताभ ठाकुर की जमानत की अर्जी सीजेएम कोर्ट में दाखिल, इस दिन होगी सुनवाई

जागरण संवाददाता, देवरिया। जालसाजी कर औद्योगिक प्लाट खरीद-बिक्री करने के आरोप में दो दिन पहले जेल भेजे गए पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर की जमानत की अर्जी सीजेएम कोर्ट में दाखिल की गई। इस मामले में 15 दिसंबर को सुनवाई होगी। जिस पर सभी की निगाहें टिकी हैं।

रिटायर्ड आईपीएस अमिताभ ठाकुर को शाहजहांपुर से गिरफ्तार किया गया था। एसआइटी लखनऊ ने बुधवार को सीजेएम मंजू कुमारी की कोर्ट में पेश किया, जहां 14 दिन के न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया। इस मामले में पूर्व आईपीएस के पक्ष में पैरवी के लिए अधिवक्ता अरविंद कुमार पांडेय व सुभाष चंद्र राव की ओर से जमानत अर्जी कोर्ट में दाखिल की गई। शोक प्रस्ताव के कारण जमानत अर्जी पर सुनवाई टल गई।

आरोपित पूर्व आईपीएस के अधिवक्ताओं ने दलील दी है कि मामला दीवानी प्रकृति का है। जिसे राजनीतिक प्रतिशोध वश फौजदारी में दर्ज कराकर प्रताड़ित किया जा रहा है। आरोपित का तथाकथित घटना में कोई विशिष्ट भूमिका नहीं है। सीजेएम ने सुरक्षा के प्रभारी से मांगा स्पष्टीकरण आरोरोपित पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर को गिरफ्तार कर दीवानी न्यायालय परिसर में पेशी के दौरान बिना अनुमति बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों के घुसने पर न्यायालय सुरक्षा की प्रभारी अधिकारी व सीजेएम मंजू कुमारी ने सख्त एतराज जताया है। उन्होंने न्यायालय सुरक्षा के प्रभारी एसआइ राजेश पांडेय से स्पष्टीकरण मांगा है।