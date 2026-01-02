जागरण संवाददाता, देवरिया। एक बार फिर से जिला कारागार में निरुद्ध पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर पेशी पर शुक्रवार को न्यायालय में आए। बताया कि मैं कल से जेल में अपनी मांगों को लेकर आमरण अनशन पर हूं। जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाता है मैं अपना आमरण अनशन समाप्त नहीं करूंगा।



उन्होंने बताया कि मैंने जेल अधीक्षक के माध्यम से मुख्य सचिव को पत्र लिखकर सीसी फुटेज मांगा है। जिसमें मुझे शाहजहांपुर रेलवे स्टेशन से गिरफ्तारी, कोतवाली में मुझे बैठाने का सीसी फुटेज व सीडीआर मांगा है।

इसे उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। इसे उपलब्ध न कराकर पुलिस कर्मियों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। मैं इसे लेकर चुप बैठने वाला नहीं हूं। जब तक मुझे न्याय नहीं मिल जाता है मैं जेल से ही संघर्ष करता रहूंगा। बताया कि जेल में भी उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं हो रहा है। पुलिस उनके साथ लगातार अच्छा व्यवहार नहीं कर रही है। इसकी शिकायत मैंने न्यायालय में भी की है।